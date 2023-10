Hannover. Was für ein Kracher: „The Boss“ Bruce Springsteen gibt im Juli sein einziges Deutschlandkonzert bei uns in Niedersachsen. Er spielt in Hannover.

Das ist eine Konzertsensation für Niedersachsen: Elf Jahre nach seinem bisher einzigen Konzert in Hannover kehrt „The Boss“ Bruce Springsteen im kommenden Jahr zurück in die Landeshauptstadt und gibt eines seiner denkwürdigen Konzerte, die hin und wieder Megalängen von an die vier Stunden haben. Am Freitag, 5. Juli, tritt der 74-Jährige in der Heinz-von-Heiden-Arena auf. Es ist das einzige Konzert des Weltstars 2024 in Deutschland.

Wer am Morgen des Reformationstags bereits auf Social Media unterwegs war und „The Boss“-Fan ist, dürfte sofort hellwach gewesen sein: Um kurz nach 9 Uhr waren auf seiner Seiten bei Facebook und Instagram sämtliche Europadaten seiner „World Tour 2024“ nachzulesen – und mittendrin Hannover. Los geht es für Springsteen am 5. Mai in Cardiff, am 25. Juli ist Schluss in London. Der Europateil seiner Welttour umfasst 22 Shows. Tickets für das Konzert in Hannover gibt es ab Montag, 6. November, bei Magenta Prio (ab 10 Uhr). Der allgemeine Vorverkaufsstart ist dann am Mittwoch, 8. November, ab 10 Uhr.

So war es 2013: Bruce Springsteen am 28. Mai in der AWD-Arena Hannover. © FMN | Ruediger Knuth

Die Show in Hamburg im Juli dieses Jahres, immerhin knapp drei Stunden lang, umfasste 26 Songs. „No Surrender“ als Auftakt, „The Riving“ und „The Rising“ im Verlauf des Hauptteils und „Born to Run“, „Glory Days“ sowie „Dancing in the Dark“ als Teile der Zugaben. Die gesamte Europatournee 2023, darunter auch Shows in Düsseldorf, München und am Hockenheimring, wurde von vielen Kritikern hochgelobt. 1,6 Millionen Menschen waren insgesamt dabei. Der „Daily Telegraph“ etwa schrieb von „einer der größten Shows aller Zeiten“.

Erster und bisher letzter Auftritt von Bruce Springsteen in Hannover 2013 vor 40.000 Zuschauern

Vor elf Jahren in Hannover auf seiner „Wrecking Ball“-Tour brachte Springsteen 14 Musiker mit. Im letzten Konzertdrittel gab die Truppe vor 40.000 Zuschauern Vollgas, insgesamt dauerte die Show damals dreieinhalb Stunden.

Das Konzert von Springsteen ist ein absolutes Highlight im ohnehin schon richtig gut gefüllten Konzertkalender 2024: Am 21. Juni tritt Roland Kaiser im Stadion Hannover auf, einen Tag später folgt Peter Maffay. Am 18. August kommen Pur nach Braunschweig ins Raffteichbad, einen Tag vorher ist Bosse dort zu Gast. Innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft waren die beiden Shows von Apache 207 im Mai in der ZAG-Arena Hannover, auch das Konzert von Marius Müller-Westernhagen am 12. Mai ist quasi ausverkauft. Und noch sind die Planungen für 2024 längst nicht abgeschlossen.