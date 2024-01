Wolfsburg. Hannover 96 gastiert beim Spitzenreiter der Frauenfußball-Bundesliga, für den es der letzte Test der Wintervorbereitung ist.

Es ist der vierte und letzte Test der Wintervorbereitung für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg; danach wird‘s ab Montag (19.30 Uhr, live auf Sport1) in der Bundesliga mit dem Spiel bei der SGS Essen wieder ernst. Zu Gast ist am Mittwochabend (19.30 Uhr, live auf Wölfe-TV) auf dem A-Platz vor der VW-Arena mit Hannover 96 der Zweite der Regionalliga Nord. Die „Roten“ sind dabei so etwas wie eine VfL-Filiale ...

Denn gleich zwölf Spielerinnen haben eine Wolfsburg-Vergangenheit. Allerdings hat keine von ihnen für den VfL in der Bundesliga gespielt, sondern entweder in der U17 oder in der U20. Einige von ihnen wie Keeperin Leah Bungeroth wurden allerdings deutscher Meister der B-Juniorinnen, die 2018 und 2019 das DM-Finale für sich entschieden.

Hendrich und Demann fehlen bei der Generalprobe der VfL-Fußballerinnen

Allzu hoch hängen sie die Partie gegen 96 um Stürmerin Anna-Lena Füllkrug (Schwester von Nationalstürmer Niclas) nicht. Es wird ein Klassenunterschied zu sehen sein, und Hannover steigt erst Mitte März wieder in den Liga-Betrieb ein. Es ist fünf Tage vor dem Wolfsburger Re-Start in Essen noch eine einmal eine willkommene Abwechslung zum Trainingsalltag, bei dem sich die Mannschaft auch an die späte Anstoßzeit gewöhnen kann.

Noch nicht an Bord sind Abwehrspielerin Kathrin Hendrich (muskuläre Probleme) sowie Kristin Demann (angeschlagen). Lena Lattwein, die beim 10:0 gegen Sparta Prag am vergangenen Freitag noch hatte passen müssen, ist dagegen wieder einsatzbereit.

Bisher haben sich die Wölfinnen komplett schadlos gehalten, auch schon gegen Liga-Rivale TSG Hoffenheim (2:0) und Holland-Meister Ajax Amsterdam (3:0) Zu-Null-Siege eingefahren. Mit Blick auf die Art und Weise ist der Bundesliga-Spitzenreiter nach spielerisch durchwachsener Hinrunde auf einem richtig guten Weg.

2018 hatte es diese Paarung in Hannover schon einmal als Pflichtspiel gegeben: In der 2. DFB-Pokal-Runde gewannen die Wolfsburgerinnen mit 11:0. Ob die U20 der Wölfinnen in der kommenden Saison regelmäßig gegen 96 spielt, bleibt abzuwarten: Während Hannover um den Aufstieg mitspielt, droht der VfL II abzusteigen.