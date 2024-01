Faro. Kurz vor der Abreise aus dem Winter-Trainingslager besiegt der Fußball-Bundesligist den Zweitligist verdient, wenn auch zu knapp.

Runder Abschluss für den VfL Wolfsburg: Kurz vor der Abreise aus dem Wintertrainingslager in Almancil gewann der Fußball-Bundesligist sein einziges Testspiel gegen Zweitligist FC Schalke 04 verdient, aber zu knapp mit 3:2 (2:1). Vieles von dem, was Coach Niko Kovac in den vergangenen Tagen an der portugiesischen Algarveküste einstudieren ließ, klappte schon gut. Mit der Vierer-Abwehrkette ließ die Mannschaft nur wenig zu, und war der VfL einmal nicht auf Torjäger Jonas Wind angewiesen. Die Außenspieler Jakub Kaminski und Vaclav Cerny sowie Youngster Dzenan Pejcinovic trafen für den VfL und sorgten auch für eine gelungene Generalprobe vor dem Re-Start beim FSV Mainz 05 (Samstag, 13. Januar

Im Vergleich zur 1:2-Niederlage im letzten Bundesliga-Spiel gegen Bayern München tauschte Kovac auf drei Positionen. Ridle Baku (krank) war komplett Zuhause geblieben, Cedric Zesiger und Mattias Svanberg saßen auf der Bank. Sebastiaan Bornauw vertrat wie schon gegen München den Rotgesperrten Maxence Lacroix, der zum Re-Start im neuen Jahr bei Mainz 05 noch fehlen wird.

Kovac kehrt zur Vierer-Abwehrkette zurück

Weil Kovac in der Defensive zur Viererkette zurückkehren wird, war der VfL auch taktisch anders sortiert - und die schnellen Flügelspieler sind in der Offensive wieder mehr gefragt. Und die Außen Cerny und Kaminski, der bei elf Liga-Einsätzen fast immer Joker war (keine Torbeteiligung), wussten ihre Chance zu nutzen.

Es dauerte allerdings eine halbe Stunde, bis die Partie an Fahrt aufnahm. Von Anfang an waren die Wolfsburger gegen den Bundesliga-Absteiger spielbestimmend, doch noch fehlte der Zug zum Tor. Das änderte sich ab Minute 31: Cernys für Jonas Wind bestimmte Flanke rutschte dem VfL-Topstürmer durch, aber Kaminski schob den Ball unbedrängt am zweiten Pfosten ins Tor.

Auch Vaclav Cerny (am Ball) kam im Wolfsburger Test gegen den FC Schalke auf zwei Torbeteiligungen. © imago | RHR-FOTO

Diese erste Führung währte nicht lange, weil Simon Terodde nach einer Flanke des Ex-Wolfsburgers Paul Seguin Bornauw entwischte und Koen Casteels tunnelte - 1:1 (31.). An der VfL-Dominanz änderte sich aber wenig und auch nicht am guten Zusammenspiel der beiden VfL-Außenbahnturbos. Cerny schickte Kaminski, der viel Platz hatte, aber an S04-Torwart Ralf Fährmann nicht vorbeikam. Lovro Majers Nachschuss landete zwar in den Maschen, der Ball war ihm zuvor allerdings an die Hand gesprungen. Cerny spielte aber noch vor der Pause Doppelpass mit Kaminski, setzte den Ball dann trocken ins kurze obere Eck - 2:1.

VfL-Joker Dzenan Pejcinovic trifft kurz nach seiner Einwechslung

Nach den guten ersten Eindrücken der ersten 45 Minuten war für Kaminski und Cerny schon Feierabend, Kovac brachte für die zweite Hälfte Kevin Paredes und Tiago Tomas auf Außen. An der Dominanz des Bundesligisten änderte sich auch nach der Pause nichts, angesichts zahlreicher Wechsel auf beiden Seiten ging der Spielfluss etwas verloren. So dauerte es, bis Wolfsburg es schaffte, nachzulegen.

Kapitän Maximilian Arnold mit einem Nachschuss nach einer Ecke, Joakim Maehle und Tiago Tomas nach einer Ecke scheiterten. Youngster Pejcinovic sorgte nach einer Svanberg-Flanke kurz nach seiner Einwechslung mit einem Nachschuss. Den Endstand besorgte dann Timo Baumgartl mit einem abgefälschten Schuss nach einer Ecke. Es dürfte ein kleiner Wermutstropfen sein, dass der VfL nicht mehr aus seiner Überlegenheit gemacht hat.

Spiel kompakt:

FC Schalke 04: Fährmann (46. Heekeren) - Brunner (46. Matriciani), Kalas (64. Kaparos), Kaminski (64. Baumgartl), Ouwejan (64. Murkin) - Idrizi, Seguin (64. Schallenberg), Karaman (64. Castelle), Mohr (64. van der Sloot) - Terodde (64. Becker), Topp (46. Kozuki).

VfL Wolfsburg: Casteels - Maehle (75. Fischer), Bornauw (67. Lacroix), Jenz (67. Zesiger), Rogerio (46. Cozza) - Vranckx (60. Svanberg), Arnold (85. Amoako) - Cerny (46. Paredes), Majer (67. Gerhardt), Kaminski (46. Tomas) - Wind (76. Pejcinovic).

Tore: 0:1 Kaminski (31.), 1:1 Terodde (33.), 1:2 Cerny (43.), 1:3 Pejcinovic (80.), 2:3 Baumgartl (90.).

Gelb: Seguin / -.

Schiedsrichter: Fa Sanha (Portugal).

Zuschauer: 250 im Estadio Algarve.