Almancil. Der Rechtsaußen war nicht mit den Bundesliga-Profis des VfL Wolfsburg nach Portugal geflogen. Der Klub hat eine Entscheidung getroffen.

Als einziger Stammspieler hatte Ridle Baku am Dienstag den Flieger ins Winter-Trainingslager des VfL Wolfsburg verpasst. Der Rechtsaußen hatte die Reise ins portugiesische Almancil krankheitsbedingt nicht antreten können. Der VfL-Plan: Der 25-Jährige soll schnellstmöglich nachreisen, um so wenig wie möglich von der kurzen Vorbereitung zu verpassen. Doch daraus wird nichts mehr.

Am Donnerstag war klar: Baku bleibt zu Hause, wird erst nach der Rückkehr der Mannschaft mit ihr trainieren und sich so lange in Wolfsburg fit halten. Am Sonntag kehrt der VfL-Tross aus Portugal nach Wolfsburg zurück. Der Montag dürfte ein freier Tag werden. Wirklich Sinn hätte es ohnehin nicht mehr ergeben, den 25-Jährigen nachzuholen. Am Freitag ist noch eine Einheit, ein Testspiel am Samstag und Sonntag noch das Auslaufen, ehe es am Mittag wieder zurück nach Wolfsburg gehen soll.

VfL simuliert im Portugal-Trainingslager Bundesliga-Woche

In Portugal simuliert der VfL-Trainer den Ablauf einer Bundesliga-Woche. Für den Samstagnachmittag ist dementsprechend ein Test geplant. Es soll gegen Zweitligist FC Schalke 04 gehen, der im nahen Albufeira sein Quartier aufgeschlagen hat. Allerdings war das bis zum Donnerstag-Nachmittag weiterhin nicht offiziell bestätigt.

VfL-Trainer Niko Kovac während des Wolfsburg-Trainingslagers in Portugal. © VfL Wolfsburg/oh | Marvin Seibert

Die zweite Saisonhälfte beginnt für die Wolfsburger dann am Samstag, 13. Januar, mit dem Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05, es ist die letzte Partie der Hinrunde. Ob Baku dann gleich eine Option für Mainz ist, wird sich zeigen. In der Schlussphase des alten Jahres hat Trainer Niko Kovac regelmäßig auf ihn gesetzt, in den vergangenen fünf Partien stand der viermalige Nationalspieler jeweils in der Startelf.

Kurzer Schreckmoment im VfL-Training

In Almancil verpassten am Donnerstag zwei Profis das Training. Cedric Zesiger setzte aus, hielt sich aber auf dem Fahrrad fit, Tiago Tomas zeigte leichte Erkältungssymptome.

Einen kurzen Schreckmoment gab‘s während der einzigen Einheit, als Kevin Paredes und Aster Vranckx in einem Zweikampf ineinander rauschten. Nach einer kurzen Behandlungsphase konnten aber beide weitermachen.