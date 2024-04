Herzberg. Am 21. April richtet der MTV Herzberg den 49. Juessee-Lauf aus. Es ist die ideale Möglichkeit, die Frühjahrsmüdigkeit aus den Beinen zu schütteln.

Der Juessee in Herzberg ist eine Naturoase inmitten der Welfenstadt. Nur ein paar Schritte vom Stadtkern entfernt, kann man hier im Grünen entspannen, dem Alltag entfliehen und die Gedanken kreisen lassen. Einmal im Jahr ist es allerdings vorbei mit der Ruhe rund um den See, nämlich immer dann, wenn der MTV Herzberg zum Juessee-Lauf einlädt. Am Sonntag, 21. April, ist es wieder so weit, Jung und Alt trifft sich am Ufer des Sees zum sportlichen Wettstreit und um die Frühjahrsmüdigkeit aus den Beinen zu schütteln.

Das Event hat mittlerweile eine lange Tradition, zum ersten Mal wurde der Juessee-Lauf im Jahr 1971 ausgetragen. Fand er früher noch im Winter statt, so hat sich inzwischen der Termin im Frühjahr zum Start der Freiluftsaison etabliert und bewährt. Absagen aufgrund der Witterung sind seitdem passé, sollten die Temperaturen doch einmal etwas kühler sein, wird sich halt warmgelaufen. Aufgrund der Ausfälle im Winter sowie der Coronapandemie findet diesmal die 49. Auflage statt, das Jubiläum folgt dann im kommenden Jahr.

Nordic Walker machen um 11 Uhr den Auftakt

Angeboten werden auch diesmal wieder Läufe über verschiedene Distanzen. Start und Ziel sind jeweils am Skaterplatz direkt am See, der über die Sommergasse erreicht wird. Die ersten Wettkämpfe starten am Vormittag, zunächst sind die älteren Sportler im Einsatz. So werden um 11 Uhr die Nordic Walker auf ihre 7,5 km lange Strecke geschickt. Die führt nicht nur um den See, sondern in einer Schleife hinaus aus der Stadt und in das Tal des Eichelbachs. Teilnehmer ab dem 18. Lebensjahr können sich die Distanz zudem für das Sportabzeichen anrechnen lassen.

Der nächste Start erfolgt dann schon fünf Minuten später, die Langstrecke über 10 km steht an. Teilnehmen können alle Läuferinnen und Läufer ab dem Jahrgang 2005, gewertet wird in den üblichen Altersklassen. Gelaufen wird viermal eine 2,5 km lange Runde, die vom Juessee die Juesholzstraße entlang führt. Über die Hindenburgstraße geht es dann zurück zum Skaterplatz. Die klassische Juessee-Runde ist hingegen beim 5,2 km-Lauf zu absolvieren, und zwar ebenfalls viermal. Der Start erfolgt um 11.10 Uhr, teilnehmen kann jeder ab dem Jahrgang 2011.

Die Kinderläufe starten nach dem Mittagessen

Nach dem Mittagessen wird es für die jüngeren und jüngsten Sportler ernst, ihre Läufe beginnen ab 12.45 Uhr. Den Auftakt machen die Bambinis der U8, auf die eine 400 m-Strecke wartet. Jeweils eine Runde um den Juessee, also etwa 1.300 Meter, gilt es bei den weiteren Läufen zu meistern. Jeweils im Viertelstunden-Takt gehen die U10-Jungen (13 Uhr), U10-Mädchen (13.15 Uhr), U12-Jungen (13.30 Uhr) und U12-Mädchen (13.45 Uhr) an den Start.

Den Abschluss bilden schließlich zwei gemischte Läufe, um 14 Uhr ist die Altersklasse U14/U16 an der Reihe, um 14.15 Uhr die U18/U20. Für alle jungen Teilnehmer gibt es neben der eigenen Platzierung zudem eine weitere besondere Motivation: Die Schule mit den meisten Läufern im Verhältnis zur Schulgröße erhält einen Geldpreis. Die Siegerehrungen findet jeweils etwa 20 Minuten nach dem Ende des jeweiligen Laufes auf dem Parkplatz Sommergasse statt.

Hier gibt es die Startnummern, so meldet man sich an

Die Ausgabe der Startnummern erfolgt am 21. April ab 10 Uhr im Rathaus-Innenhof. Im Verpflegungszelt des MTV stehen für alle Läufer kostenlose Getränke bereit. Auch Umkleide- und Duschmöglichkeiten gibt es, und zwar in der Turnhalle der OBS in der Heidestraße.

Anmeldungen sind online auf der Homepage des MTV Herzberg möglich oder im Ausnahmefall zu den Geschäftszeiten per Telefon in der MTV-Geschäftsstelle. Meldeschluss ist Samstag, 20. April, um 23.59 Uhr. Für Mitglieder des MTV Herzberg entfällt das Startgeld. Nachmeldungen können gegen eine Gebühr am Wettkampftag getätigt werden.

