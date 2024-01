Harz. Im Harz gibt es Sportveranstaltungen, an denen jeder teilnehmen darf. Wo Sie 2024 an den Start gehen können - unsere Übersicht.

Es ist doch so: Der Jahreswechsel liegt weit hinter uns und die meisten guten Vorsätze sind schon längst vergessen. In sportlicher Hinsicht allerdings gibt es nun keine Ausreden mehr: Denn im Harz und in Göttingen gibt es einige sportliche Großevents, an denen jedermann teilnehmen kann. Tour d‘Energie, Südniedersachsencup oder Wandern - für jedes sportliche Fitnesslevel ist etwas dabei.