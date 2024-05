Herzberg. Schützenfest, Sport, Musik, Karneval, Flugshow oder Regatta? In Herzberg gibt es dieses Jahr sogar Event-Premieren. Unsere Übersicht.

Der Veranstaltungskalender für Herzberg und die Ortsteile ist schon gut gefüllt

In diesem Jahr können sich die Herzberger auf altbekannte Events wie das Schützenfest freuen

Es gibt in diesem Jahr aber auch völlig neue Events - Premieren

Die Auswahl ist bunt gemischt: Sportliches, Geselliges oder musikalische Höhepunkte sind dabei

Hingehen lohnt sich - bei allen Veranstaltungen

Das Jahr ist noch jung, doch der Herzberger Veranstaltungskalender schon gefüllt. Schützenfest, Musik, Sportliches oder Segelflieger: Für jeden Geschmack ist etwas dabei. In diesem Jahr gibt es sogar Premieren in der Welfenstadt, auf die sich die Herzberger freuen dürfen, wie zum Beispiel das „Trotzdem-Festival“ im Leerstand.

Damit man nichts verpasst, gibt es hier eine Übersicht über die schon bekannten Events in Herzberg am Harz und den Ortsteilen sowie Hattorf.

Für Fans: Oldtimertreffen in Pöhlde am 19. Mai

Oldtimertreffen Pöhlde 2022. © FMN | Herma Niemann

Fans alter Schätzchen sind hier genau richtig: Der MSC Pöhlde lädt einmal jährlich zum Oldtimertreffen auf den Pöhlder Schützenplatz. In diesem Jahr bittet der Verein am Pfingstsonntag zur großen Autoschau mit Benzingesprächen und vielen interessanten Einblicken unter die Motorhauben. Die Anreise der Teilnehmer wird auch dieses Jahr schon vorher stattfinden. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.

Party und Fahrgeschäfte: Schützenfest in Herzberg vom 18. bis 21. Mai

Kein Volksfest ohne Lebkuchenherz: Auch auf dem Herzberger Schützenplatz wird es die wohl wieder geben. © stock.adobe.com | kristina rütten

Ein Jahr ohne Schützenfest in Herzberg? Undenkbar. Die Schützen bitten zum Partyreigen vom 16. bis zum 25. Mai. Wie jedes Jahr wird rund um das Pfingstfest in Herzberg gefeiert, Pfingstsonntag ist am 19. Mai. Das Volksfest wird über eine Woche lang gefeiert, mit Veranstaltungen, Schützenumzug, Wettbewerben und den Fahrgeschäften auf dem Schützenplatz. Das Schützenfest in Herzberg gilt als größtes Volksfest im Altkreis Osterode.

Der Harz Kurier konnte schon vor der offiziellen Eröffnung auf dem Schützenplatz schauen, was er zu bieten hat. Wie der Besuch war, lesen sie hier:

Dorfflohmarkt in Pöhlde am 25. Mai

Die Premiere ist gelungen: der 1. Dorfflohmarkt in Zorge zieht viele Gäste an. © HK | Thorsten Berthold

Nach alten Schätzen suchen kann man am Sonntag, 25. Mai, in Pöhlde: Hier lockt ein Dorfflohmarkt, an dem sich jeder beteiligen kann. Los geht es am Vormittag um 11 Uhr. Für das leibliche Wohl soll gesorgt sein. Am Tag des Flohmarktes gibt es auf der Internetseite www.poehle.de eine Übersicht über die Flohmarktstände im gesamten Dorf.

Frauen und Finanzen: Lasst uns über Geld reden am 5. Juni

Diese Veranstaltung ist nur für Frauen: Wie funktioniert das Berufsleben 4.0? Es geht ums liebe Geld. Die Gleichstellungsstelle des Landkreises, die Koordinierungsstelle Frauen & Wirtschaft sowie das Gleichstellungsbüro der Stadt Göttingen bieten eine Zoom-Veranstaltung zum Thema an. „Frauen und Finanzen - Lasst uns über Geld reden!“, lautet das Motto. Los geht es am 5. Juni um 10 Uhr, geplant sind für die Veranstaltung eineinhalb Stunden.

Herzberger Samstage am 8. Juni

Für den guten Ton auf dem Herzberger Marktplatz wird an diesem Samstag das Tambourcorps sorgen. © HK | Paul Beier

Endlich geht es wieder los: Die Herzberger Samstage locken nach draußen. Das Tambour Corps Herzberg sorgt am Samstag, dem 8. Juni, von 10.30 bis 11.30 Uhr für gute Unterhaltung auf dem Marktplatz.

Nacht der Musik in Herzberg am 8. Juni

Diese Instrumente warten darauf wieder gespielt zu werden. © Musikzug | Musikzug

Der Frühsommer wird musikalisch in Herzberg: Die Christusgemeinde veranstaltet am 8. Juni die Nacht der Musik in der Kirche. Bei der Gelegenheit soll außerdem der neue Kirchenvorstand in der Christusgemeinde eingeführt werden. Daher geht es bereits um 17 Uhr mit einem Gottesdienst los. Es singt der Chor 4Elation. Nach dem Gottesdienst wird es verschiedene musikalische Darbietungen geben, auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Ende der musikalischen Nacht soll gegen 23 Uhr sein.

Dorfflohmarkt in Scharzfeld am 16. Juni

Stöbern und feilschen: Der Dorfflohmarkt Sieber fand auch in diesem Jahr statt. © Yvonne Kronfeld | Kerstin Lüer

Bummeln und im ganzen Dorf nach Schnäppchen suchen: Am Sonntag, dem 16. Juni, lockt der zweite Dorfflohmarkt nach Scharzfeld. Von 10 bis 16 Uhr kann man stöbern. Jeder kann mitmachen, die Infos dazu hat Jana Ruschinczik-Laule, E-Mail: dorfflohmarkt.szf@gmail.com.

Für Familien: Das Fest im Domeyerpark in Herzberg am 21. Juni

Bunt war das Fest im Park schon immer. Das wird vermutlich auch in diesem Jahr wieder so sein. © FMN | Paul Beier

Im Sommer lockt das „Fest im Park“ in den Herzberger Domeyerpark. Und eines ist sicher: Das Programm wird bunt. Organisiert wird es schon seit mehreren Jahren von den Heilpädagogischen Einrichtungen der Lebenshilfe in Herzberg, der Stadt Herzberg und dem Familienzentrum. Für das leibliche Wohl sorgen unterschiedliche Angebote. Willkommen ist hier die ganze Familie. Es gibt viel zu sehen und vor allem auch auszuprobieren - besonders für die kleinen Gäste, die Spaß an unterschiedlichen Spielstationen haben können. In den vergangenen Jahren war unter anderem auch schon Musiker Frank Bode zu Besuch.

Rock trifft Kirche am 29. Juni

Das ist mal etwas Besonderes: „Rock trifft Kirche“ heißt es am Samstag, dem 29. Juni, in der Nikolaikirche in Herzberg. Die Rockband Karussell macht hier Stop auf ihrer Deutschland-Tour. Es ist das erste Mal, dass die Musiker in einer Kirche in den alten Bundesländern auftreten. Für Swen Pape ist es sogar ein Heimspiel: Er wurde in Herzberg in der Nikolaikirche getauft und konfirmiert.

Los geht es am 29. Juni um 20 Uhr.

Premiere: Sommertour mit Kino, Musik und mehr im Juni und Juli

Wer den Sommer in Herzberg verbringt, muss sich nicht langweilen: Das Herzberger Stadtmarketing kündigt für die Samstage und Sonntage im Juni und Juli gleich eine ganze Sommertour an, voll mit Musik, Kultur, Kino, Kleinkunst und vielem mehr. Die Planungen dazu laufen, ein Programm steht noch nicht fest - nur so viel: Es wird vielfältig. Und so viel kann das Stadtmarketing verraten: Es könnte wieder ein Juesseefest geben - inklusive Papierbootregatta.

Für die Geselligkeit: Das Bier- und Weinfest im August

Volle Bänke und ausgelassene Stimmung könnte es auch dieses Jahr wieder beim Bier- und Weinfest geben. © FMN | Paul Beier

Der Termin steht noch nicht fest. Die Herzberger können sich aber trotzdem auf eine Neuauflage des Bier- und Weinfestes in der Innenstadt freuen. Rund um das Kino wird es erlesene Tropfen und gute Biere geben, dazu kulinarische Leckereien. Eine gute Gelegenheit, sich hoffentlich bei sommerlich-lauen Temperaturen in der Innenstadt zu treffen.

Für Musikfans: Musikantentreffen in Herzberg am 25. August

Die Gastgeber des Musikantentreffens: Das Tambour Corps Herzberg. © Tambour-Corps | Picasa

Der Sommer geht musikalisch weiter in Herzberg: Am 25. August bittet das Tambour Corps Herzberg wieder zum großen Musikantentreffen an der Nicolaischule in Herzberg. Es gibt natürlich Musik nonstop, von 12 bis 17 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, Gäste und Zuhörer sind sehr willkommen.

Eine Premiere: „Trotzdem-Festival“ im Leerstand in Herzberg voraussichtlich ab 23. August

Das ist eine Premiere, bei der die Organisatoren Negatives, also den Leerstand, in etwas Positives, also ein Festival, verwandeln wollen. Auch hierfür steht das Programm noch nicht ganz fest. Die Herzberger können sich aber überraschen lassen: Es wird ein Kulturfestival im Leerstand.

Hoch hinaus: Flugshow auf dem Modellflugplatz Scharzfeld am 24. und 25. August

Beim Luftsportverein Bad Lauterberg gibt es wahre Luftakrobatik. © LSV Bad Lauterberg | Luftsportverein Bad Lauterberg

Atemraubende Kunstflüge können interessierte Gäste bei der Flugshow auf dem Modellflugplatz Scharzfeld bewundern. Der Luftsportverein Bad Lauterberg freut sich am Samstag ab 12 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr über Gäste und Fans. Diesen wird an beiden Tagen einiges geboten: Motorflug, Segelflug, Hubschrauberkunstflug, Fuchsjagd und Feuerwerk stehen auf dem Programm. Ein besonderer Höhepunkt lockt am Samstagabend bei einbrechender Dunkelheit gegen 21 Uhr: Dann wartet die Nachtflugshow mit beleuchteten Fliegern und einigem mehr.

In den Himmelgucken: Flugplatzfest in Hattorf am 7. und 8. September

Beim Flugplatzfest in Hattorf müssen die Gäste vor allem in den Himmel schauen © privat | Christian Würzbach

Auch dieser Termin ist aus dem Veranstaltungskalender in Hattorf nicht mehr wegzudenken: Am Samstag, dem 7., und am Sonntag, dem 8. September, lockt das Flugplatzfest in Hattorf. Der Gastgeber ist natürlich wieder der LSV Aue Hattorf und der hat, wie gewohnt, ein ordentliches Programm parat. Die Gäste können hier vermutlich wieder in den unterschiedlichsten Maschinen mitfliegen und den Harz von oben erleben. Weiterhin wird es Kunstflug geben. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Quartiersfest zum Tag des offenen Denkmals rund um den Nikolaikirchturm am 8. September

Junkerstraße in Herzberg mit Nicolai-Kirche Foto: Martin Baumgartner Junkerstraße in Herzberg mit Nicolai-Kirche Foto: Martin Baumgartner © Baumgartner, Martin

Am Sonntag, dem 8. September, findet der bundesweite Tag des offenen Denkmals statt. Für Bürger und Interessierte eine einmalige Gelegenheit, spannende Einblicke hinter die Kulisse von Denkmälern zu erhalten. In Herzberg lockt dazu das Quartiersfest rund um den Nicolaikirchturm mit Begleitprogramm.

Geselligkeit: Weihnachtstreff in Herzberg ab 6. Dezember

Der Weihnachtstreff in Herzberg wird in der Adventszeit wieder die Menschen zusammen bringen. © Herzberg | Nina Schmitzer

Auch darauf müssen die Herzberger in der Adventszeit nicht verzichten: Ab dem Nikolaustag wird wieder der Herzberger Weihnachtstreff öffnen. Es warten kulinarische Angebote, Glühwein und Programm. Eine ideale Gelegenheit, sich im Advent gemütlich zu treffen und sich auf die Festtage zu freuen.

