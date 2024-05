Hoffenheim. Fußballer Anton Stach von der TSG 1899 Hoffenheim trennt sich von seinem legendären Dacia - zugunsten einer Stiftung aus Osterode am Harz. Die Verlosung endet heute.

Fußball-Spieler Anton Stach verlost sein Auto für den guten Zweck. Ein Los, gleichbedeutend mit einer Spende , kostet nur drei Euro.

verlost sein Auto für den guten Zweck. Ein Los, gleichbedeutend mit einer , kostet nur drei Euro. Das Geld kommt der Elhadj Diouf Foundation zu Gute, die sich für den Austausch der Jugend zwischen Deutschland und dem Senegal engagiert und in Kaolack derzeit eine Schule baut.

zu Gute, die sich für den Austausch der Jugend zwischen Deutschland und dem Senegal engagiert und in Kaolack derzeit eine Schule baut. Die Verlosung endet am heutigen Mittwoch um Mitternacht, bislang sind schon mehr als 13.500 Euro zusammengekommen.

Es ist eine ganz besondere Aktion, die der Fußballprofi und zweifache Nationalspieler Anton Stach gestartet hat. Der Mittelfeldmann in Diensten der TSG 1899 Hoffenheim verlost einen langjährigen Begleiter, nämlich seinen geliebten Dacia. Der komplette Erlös kommt dabei der Elhadj Diouf Foundation zugute, die ihren Sitz in Osterode am Harz hat. Am Mittwoch, 22. Mai, endet die Verlosung, jetzt ist die letzte Chance, noch teilzunehmen!

„Ich habe vieles mit diesem treuen Begleiter in den vergangenen Jahren erlebt und verbinde einige schöne Momente mit diesem, für mich ganz speziellen Gefährt“, berichtet Stach auf seiner Linkedin-Seite. „Jedoch muss ich mich nun von meinem ziemlich besten Freund auf vier Rädern verabschieden“, erläutert der 25-Jährige. Daher habe er sich entschieden, seinen blauen Flitzer auf eine richtig coole Mission zu schicken: „Ich möchte es nicht einfach verscherbeln oder gar verschrotten lassen, sondern für einen guten Zweck verlosen.“

Ein Herzensprojekt aus Osterode am Harz

Bei diesem guten Zweck kommt nun die Stiftung aus Osterode ins Spiel. „Ich engagiere mich schon lange für eine tolle Stiftung, die Elhadj Diouf Foundation. Mein Vater sitzt dort unter anderem im Stiftungsrat, und ich kenne sämtliche, natürlich ehrenamtlich agierende Protagonisten persönlich“, erläutert der Fußballer. Die EDF engagiert sich seit ihrer Gründung im Jahr 2018 für den interkulturellen Austausch zwischen Jugendlichen aus Deutschland und Senegal. In Kaolack, einer 200.000 Einwohner-Stadt am Ufer des Flusses Saloum gelegen, setzt sich die Stiftung mit verschiedenen Projekten unter anderem in den Bereichen Bildung und Medizin ein.

Aktuell wird durch die EDF ein Bildungskomplex gebaut. Ziel ist, dass die Kinder im Vorschul- und Grundschulalter dort ab Herbst 2024 mit viel Freude ihre Schulzeit beginnen können. Genau dieses Projekt möchte Stach mit seiner Aktion weiter fördern. „Die Gewinne kommen garantiert, ohne irgendwelche Verwaltungskosten, zu 100 Prozent den Stiftungsprojekten zugute“, verspricht er und legt als Anreiz auch noch ein kleines Zusatzpaket auf den Rücksitz seines Dacia.

So nimmt man an der besonderen Verlosung teil

Die Teilnahme an der Verlosung ist ganz einfach. Ein Los kostet drei Euro und ist gleichbedeutend mit einer Spende in dieser Höhe. Natürlich ist auch der Erwerb von mehreren Losen möglich, womit logischerweise die Gewinnchancen steigen. Die Verlosung läuft über eine spezielle Paypal-Seite. „Die Stiftung und vor allem ich würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr teilnehmt und wir alle gemeinsam unseren kleinen Beitrag für eine hoffentlich bessere Zukunft vieler afrikanischer Kinder leisten können“, wirbt Stach.

Die Verlosungsaktion läuft bis zum Mittwoch, 22. Mai. Die Resonanz ist bislang sehr gut, schon mehr als 13.500 Euro an Spendengeldern sind zusammengekommen. Zudem erhielt Stach in den sozialen Medien bereits jede Menge positiver Rückmeldungen. Jetzt steht also der Schlussspurt an, vielleicht gelingt es ja sogar noch, die Marke von 15.000 Euro zu knacken!

Der Fußball-Nationalspieler Anton Stach von der TSG 1899 Hoffenheim verlost sein Auto für den guten Zweck, die Spenden fließen an die Elhadj Diouf Foundation aus Osterode am Harz. © privat | Privat

