Braunschweig. Beim 5:0 gegen den Aufsteiger fällt kein Spieler ab, nicht nur die Torschützen glänzen. Es war ein guter Auftritt der Braunschweiger.

Ron-Thorben Hoffmann: Konzentrierte und souveräne Vorstellung des Torhüters, der in Hälfte 1 nicht viele Torschüsse zu halten hatte. In Minute 60 wurde er dann gebraucht und war voll da. Note: 3

Hasan Kurucay: Wechselte die Seite der Dreierkette und verteidigte auf Robert Ivanovs rechter Position. Zu Beginn unterlief ihm ein schwerer, aber folgenloser Fehlpass, danach war er voll da Einige brenzlige Situationen klärte er. Nach einem Wegspitzler in Minute 59 bejubelte er emotional seine Klärung. Schoss dann noch zwei Tore. Mehr geht nicht. Note: 1

Ermin Bicakcic: Hinten total souverän, vorne mit seinem vierten Saisontor. Der Treffer unmittelbar vor dem Pausenpfiff fiel zu einem wichtigen Zeitpunkt. Note: 1,5

Jannis Nikolaou: Feierte seine Startelfrückkehr, war zuletzt am 8. Dezember in Wiesbaden von Beginn an dabei. Machte seine Sache gut. Defensiv souverän, als spielstarker Linksfuß mit einigen ansprechenden Aufbaumomenten. Überragender Zweikampf in der 54. Minute. Sah seine fünfte gelbe Karte und fehlt damit in Düsseldorf. Note: 2

Marvin Rittmüller: Von Beginn an mit Höchstgeschwindigkeit auf seiner rechten Seite unterwegs. Noch etwas zu ungenau in seinen Aktionen. Note: 2,5

Robin Krauße: Überragende Bewegung vor seinem einstudierten Tor nach Ecke in Minute 7. Der Kopfball war dann sehr anspruchsvoll. Zudem mit guten Pässen und einigen gewonnenen Zweikämpfen. In der Nachspielzeit führte seine Ecke noch zum 5:0. Note: 1,5

Anton Donkor: Fokussierte sich zunächst aufs Verteidigen, da sein Gegenüber Marvin Rittmüller die Offensive beackerte. Wurde im Laufe der ersten Hälfte angriffslustiger - und besser. Note: 3

Fabio Kaufmann: Hatte seine beste Chance in Minute 54, als Elversbergs Torhüter noch bestens entschärfte. Note: 3

Thorir Helgason: Starke Ecke vor Robin Kraußes Treffer, zudem mit hoher Lauf- und Zweikampfarbeit im zentralen Mittelfeld. Note: 2,5

Johan Gomez: Hätte allein in Hälfte 1 mindestens ein Tor machen können, vielleicht sogar machen müssen. Machte trotz der ausgelassenen Chancen ein starkes Spiel. Das 2:0 von Ermin Bicakcic bereitete der US-Amerikaner vor. Note: 2,5

Rayan Philippe: In Minute 27 hätte der Franzose treffen müssen. Oder er hätte querlegen müssen auf Fabio Kaufmann. Da Philippe aber weder das eine noch das andere tat, endete die aussichtsreiche Situation ohne Erfolg. Note: 3

Niklas Tauer (68. für Helgason): Ackerte noch ordentlich mit im zentralen Mittelfeld. ohne Note

Florian Krüger (ab 68. für Gomez): Traf in der Nachspielzeit. Hätte sogar nochmal fast getroffen, aber dafür hätte Anton Donkor querlegen statt selbst abschließen müssen. Dennoch: Das eine Tor wird ihm guttun. ohne Note

Danilo Wiebe (ab 75. für Rittmüller): Machte die rechte Seite zu. ohne Note

Hampus Finndell (ab 75. für Kaufmann): Der Schwede machte noch einige Meter. ohne Note

Anthony Ujah (ab 82. für Philippe): Bereitete Krügers Tor in der Nachspielzeit vor. ohne Note

Mehr wichtige Nachrichten zu Eintracht Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was bei Eintracht Braunschweig passiert: