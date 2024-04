Braunschweig. Noch sechs Spiele müssen die Braunschweiger in der Saison 23/24 bestreiten. Für wenige Partien gibt es noch Tickets. Alle Infos.

Die Saison-Endphase ist angebrochen. Sechs Spiele stehen für Eintracht Braunschweig in der 2. Fußball-Bundesliga noch auf dem Plan. Das Ziel ist klar: Klassenerhalt. Und da sind die Fans gefragt, die bereits in Düsseldorf gezeigt haben, wie brillant und lautstark sie ihre Mannschaft unterstützen und das mit Sicherheit auch beim kommenden Niedersachsen-Derby am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Hannover 96 wieder mal unter Beweis stellen werden. Für die restlichen Partien der Saison 23/24 gibt es noch wenige Tickets. Eine Übersicht.

Logisch: Das Derby ist bereits lange ausverkauft. Auf der Webseite der Blau-Gelben gibt es den Hinweis, dass Fans noch auf die Löwen-Ticketbörse hoffen und dort versuchen können, Karten zu bekommen. Diese ist bis zum Spieltag geöffnet.

Eintracht-Spiele gegen HSV und Osnabrück: So kommt man noch an Karten

Gleiches gilt auch für das Auswärtsspiel gegen den VfL Osnabrück am Samstag, 20. April (13 Uhr). Auch hier haben Fans noch die Möglichkeit, über die Löwen-Ticketbörse an jeweils maximal zwei Karten zu kommen. Geschlossen wird sie am 16. April.

Auch die Tickets für die Partie Eintracht Braunschweig gegen den Hamburger SV ist bereits ausverkauft. Auch hier gibt es bis zum Spieltag ausschließlich noch Tickets in der Löwen-Ticketbörse.

Vorverkauf für Eintracht Braunschweig gegen Fürth: Alle Infos

Wer die Mannschaft von Daniel Scherning nach Fürth begleiten möchte, kann sich schon mal auf den Vorverkauf vorbereiten: Für das Spiel am Samstag, 4. Mai, gibt es Karten sowohl im Ticket-Shop als auch im Stadion-Fanshop. Anpfiff ist um 13 Uhr. Für Mitglieder vom BTSV startet der Vorverkauf am 11. April, 10 Uhr. Dauerkarteninhaber können ab dem 12. April, 10 Uhr, Tickets kaufen. Der freie Verkauf startet dann am 13. April um 10 Uhr. Für das vorletzte Auswärtsspiel der Saison können maximal sechs Tickets pro Kundenkonto erworben werden.

Am Sonntag, 12. Mai, spielt Eintracht Braunschweig gegen die SV Wehen Wiesbaden. Start der Partie ist um 13.30 Uhr. Tickets können sowohl im Online-Shop als auch in den bekannten Vorverkaufsstellen, der Ticket-Hotline oder in der Löwen-Ticketbörse erworben werden. Wann der Vorverkauf startet, ist noch nicht klar.

