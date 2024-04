Düsseldorf. Nach dem Düsseldorf-Spiel loben Braunschweigs Spieler und Trainer den eigenen Anhang. Die Fans sind heiß, jetzt kommt Derby-Stimmung auf.

Trotz der 0:2 (0:1)-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf wurden Eintracht Braunschweigs Zweitliga-Fußballer von ihren mitgereisten Fans von Anfang bis Ende stark unterstützt. Nur in den ersten fünf Minuten schwieg das gesamte Stadion, um eines verstorbenen Fans des Heimteams namens „Schumi“ zu gedenken.

Doch danach machten die mehr als 5000 Braunschweiger, die die kostenlosen Karten für eines der Spiele der Aktion „Fortuna für alle“ erhalten hatten, richtig Alarm im Gästeblock und übertönten phasenweise sogar die zahlenmäßig überlegenen Heimfans. Dafür gab es eine Menge Anerkennung von den Spielern, die sich der Unterstützung im Derby gegen Hannover 96 (Sonntag, 13.30 Uhr) gewiss sein können.

Nach Niederlage in Düsseldorf: Fabio Kaufmann lobt Eintracht-Fans

Leistungsträger Fabio Kaufmann betonte: „Wir haben sie so oft gehört. Jeder von uns weiß, dass sie wie ein zwölfter Mann hinter uns stehen. Wir haben die Fans wieder entzündet durch Ergebnisse. Da müssen wir weitermachen, alles raushauen, diesen Funken immer und immer wieder entzünden, denn sie unterstützen uns bedingungslos.“

Im Abstiegskampf haben die Braunschweiger dank einer starken Aufholjagd die Hoffnungen auf den Klassenerhalt genährt. Der Rückschlag jetzt tut weh, doch wenig deutet darauf hin, dass er das Team umwirft. Denn keine andere Mannschaft steckt so lange im Tabellenkeller wie die Eintracht. Die Konkurrenten rutschten erst spät in den Negativstrudel. Nur Osnabrück steht ebenso lange schlecht da und hat den längsten Weg zum rettenden Ufer.

An der Hamburger Straße haben sich die Spieler nach erschütternden Auftritten unter Ex-Trainer Jens Härtel viel Vertrauen zurückerarbeitet. Eng mit dieser Entwicklung verbunden ist der neue Coach Daniel Scherning. Unter ihm begann im vergangenen November die Aufholjagd, die abgesehen von einer größeren Schwächephase anhält.

Daniel Scherning weiß, wie wichtig das Derby für Eintrachts Fans ist

Auch Scherning hatte ein Lob für den Braunschweiger Anhang parat. „Wenn du siehst, wie die Fans hier Stimmung gemacht haben, wie sie die Mannschaft auch nach dem 0:2 unterstützt haben, weil sie wissen, dass wir immer alles versuchen und weil sie die nächste Woche im Blick haben, dann ist das stark“, ordnete der Fußball-Lehrer ein. „Die waren ja lauter als die von Fortuna, obwohl das viel mehr waren. Das gibt Kraft, das gibt Mut und Zuversicht.“ Auch im Hinblick auf das Derby. „Wir wissen, wie wichtig dieses Spiel für die Jungs und Mädels ist“, schob der Trainer hinterher.

Und auch die Spieler scheinen nach dem Offenbarungseid im Hinspiel verstanden zu haben, worum es geht. „Wenn ich jemanden motivieren müsste, wäre er falsch in unserem Team. Aber wir sind alle heiß drauf und freuen uns“, bekräftigte Vizekapitän Robin Krauße.

Der Mittelfeldspieler genoss die Kulisse in Düsseldorf – insbesondere wegen der reisefreudigen Gäste-Fans. „Es ist brutal, was für einen Support wir in diesem Jahr erfahren und wie die Leute hinter uns stehen. Das ist ein tolles Gefühl und dafür muss man auch mal Danke sagen“, so der Routinier. Womöglich können er und das Team diese Worte mit Zählbarem gegen den Erzrivalen unterfüttern.

