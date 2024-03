Braunschweig. Das Spiel zwischen Braunschweig und Hannover im April elektrisiert. Die Schwarzmarkt-Preise für den längst ausverkauften Kick sind unfassbar.

Seit zwei Wochen ist das Niedersachsen-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 am 14. April ausverkauft. Einen freien Vorverkauf für das Spiel des Jahres gab es nicht. Selbst registrierte Ticketkunden hatten keine Chance auf die begehrten Karten. Die war nur Dauerkarteninhabern und Eintracht-Mitgliedern vorbehalten. Zwei Puffer-Blöcke reduzieren die Kapazität des Eintracht-Stadions noch um etwa 1500 Personen, so dass statt 23.000 Menschen nur etwa 21.500 Zuschauer beim Kick an der Hamburger Straße dabei sein können.

Ticketpreise auf dem Schwarzmarkt mit teils fast 5000 Prozent Aufschlag

Das Interesse an dem Spiel ist gigantisch – und das treibt auch die Preise auf dem Schwarzmarkt nach oben. Bei der umstrittenen Seite Viagogo gibt es aktuell noch eine Handvoll Karten für jeweils 1309 Euro. Die Plätze befinden sich auf der Nordtribüne hinter dem Tor, die Sicht soll aber nicht eingeschränkt sein, heißt es. Der Normalpreis für diese Tickets liegt bei 26,50 Euro. Viagogo bietet die Karten also mit einem Aufschlag von fast 5000 Prozent an. Der Ticketpreis übersteigt das Normalniveau demnach beinahe um das 50-Fache. Irre!

Ebenfalls im Schwarzmarkt-Rennen dabei ist die Seite seatsnet.com. Auch hier gibt es offenbar noch Karten in der Nordkurve. Für 894,50 Euro. Immerhin noch ein Aufschlag von 3400 Prozent.

Bei Ebay-Kleinanzeigen überwiegen die Ticketgesuche. Ein Fan aus Büddenstedt sucht drei Karten – und würde dafür 150 Euro bezahlen, ein anderer Anhänger würde sich über zwei Karten, egal wo, freuen. Die Ticketsucher geben in der Regel einen Preis auf Verhandlungsbasis an. Ein einziges Angebot gibt es am Montagnachmittag von einem Ticketverkäufer: Jemand, der seine Karte für die erste Reihe in Block 11 abgeben möchte, da er spontan verhindert sei. Aber auch hier: Preis ist Verhandlungsbasis.

Instagram-Seite „Studio Blau-Gelb“ verlost zwei Derby-Tickets

Für all diejenigen, die unbedingt zum Niedersachsen-Derby ins Stadion und sich nicht auf dem Schwarzmarkt tummeln möchten, haben wir eine möglicherweise interessante Nachricht: Die Instagram-Seite „Studio Blau-Gelb“ verlost in dieser Woche zwei Karten für das Knüllerspiel. Wer dieser Seite folgt, wird nichts verpassen.

