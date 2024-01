Braunschweig. Der Traditionsklub ist in Liga 3 abstiegsbedroht und legt im Winter namhaft nach. Daniel Ginczek ist schon da. Multhaup auch bald?

Maurice Multhaup gehört zu den wenigen Spielern der Eintracht, die den Fußball-Zweitligisten im Winter noch verlassen dürfen, so sie denn ein Angebot eines anderen Klubs erhalten. Der 27 Jahre alte Angreifer, der seit Sommer 2021 in Braunschweig kickt, soll nun das Interesse des MSV Duisburg aus der 3. Liga geweckt haben, so Gerüchte aus Beraterkreisen. Aber Chris Schmoldt, Sportchef des MSV Duisburg, sagt dazu gegenüber Reviersport, das wie unsere Zeitung zu Funke gehört: „Ich kann diese Personalie für diese Transferphase nicht bestätigen.“

Maurice Multhaup kam 2021 aus Osnabrück zur Eintracht

Multhaup war vor zweieinhalb Jahren vom VfL Osnabrück zur Eintracht gekommen. In 72 Dritt- und Zweitliga-Spielen erzielte er zehn Tore und legte acht Treffer seiner Kollegen vor. Doch in dieser Saison kam nur eine Vorlage dazu. Beim 1:4 gegen Fortuna Düsseldorf bereitete Multhaup den Treffer Florian Krügers vor. Mehr kam nicht hinzu. Weil der neue Trainer Daniel Scherning zudem auf ein System ohne klassische Außenstürmer setzt, blieb Multhaup zuletzt außen vor.

Vor der kurzen Weihnachtsunterbrechung wurde ihm mitgeteilt, dass er sich eine neue Herausforderung suchen darf. Genau wie Keita Endo und Kaan Caliskaner, die schon Anfang Januar einen neuen Klub gefunden haben. Für Endo ging es nach Japan, für Caliskaner nach Polen. Und für Multhaup zurück in den Ruhrpott?

Eintrachts Trainer Daniel Scherning. © regios24 | Darius Simka

Er wurde in Bottrop geboren und bei Wattenscheid und Schalke ausgebildet. Über Ingolstadt, Heidenheim und Osnabrück kam er nach Braunschweig. Multhaups Vertrag bei der Eintracht läuft im Sommer aus. Duisburg steht in Liga 3 auf dem 19. Platz und weist schon sieben Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz auf. Dennoch legte der Traditionsklub im Winter schon namhaft nach: mit Daniel Ginczek, dem ehemaligen Bundesliga-Stürmer, der aus Düsseldorf kam. Mit Alexander Esswein, dem Ex-Braunschweiger Benjamin Girth und Pascal Köpke stehen weitere bekannte Angreifer im Kader. Daher dürfte es sich beim Multhaup-Interesse nur um ein Gerücht handeln. Verstärkungen holen die Duisburger wohl eher in der Defensive. Für Multhaup öffnet sich womöglich noch eine andere Tür.

