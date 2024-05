Braunschweig. Eintracht Braunschweigs Stürmer hat eine überzeugende Spielzeit hinter sich. Ein genauer Blick auf die Zahlen offenbart, wie gut der Franzose ist.

Detaillierte Statistiken sind spätestens im modernen deutschen Fußball angekommen, seitdem vor einigen Jahren in jeder Sportschau-Übertragung von Packing-Werten gesprochen wurde. Manch einer hält von ihnen nichts, für andere sind Expected-Assists, Field-tilt und Zweikampfquoten unverzichtbar.

Rayan Philippes beeindruckende Statistiken

Letztere dürften sich beim Blick auf Rayan Philippes statistisches Profil die Hände reiben. Denn seine Zahlen sind erstens eindrucksvoll und zweitens spiegeln sie seine Fähigkeiten und Leistungen, die Fans von Eintracht Braunschweig diese Saison zu Gesicht bekamen, sehr gut wider.

Der Angreifer erzielte in der abgelaufenen Saison acht Tore und gab fünf Vorlagen. Interessant dabei: Sieben seiner Treffer erzielte er auswärts, nur einen im Eintracht-Stadion. Überzeugen konnte Philippe, vor allem in der Rückrunde, optisch durch sein Tempo mit und ohne Ball, seine Abschlussstärke, aber auch durch seine Übersicht und sein Passspiel. Das deckt sich auch mit seinen Statistiken.

Eintracht Braunschweig darf auf mehr Tore des Franzosen hoffen

Mit einem Topspeed von 35,51 km/h zählt er zu den schnellsten Spielern der Eintracht. Besonders häufig nutzt er seinen Speed mit Ball im Braunschweiger Konterspiel. Pro Partie trägt er den Ball 1,92-mal in das letzte Drittel des Gegners. Kein anderer Zweitligastürmer tut dies derart häufig wie der Franzose. Dennoch verliert er überdurchschnittlich selten den Ball an gegnerische Verteidiger. Nur 1,12-mal pro 90 Minuten – dem durchschnittlichen Zweitligastürmer passiert dies 1,39-mal.

Studio Blau-Gelb: Daniel Scherning über die Kaderplanung und Pep-Guardiola-Vergleiche Studio Blau Gelb – Der Eintracht-Podcast

Philippes acht Saisontore sprechen für seine unumstrittenen Abschlussqualitäten, besonders wenn man bedenkt, dass er mit dem Toreschießen erst kurz vor dem Ende der Hinserie beginnen konnte. Statistisch gesehen ist auch nicht anzunehmen, dass sein Output nachlassen wird, da er seinen Expected-Goals-Wert nur um 0,3 Tore übertrumpft hat. Das lässt auf noch mehr Tore in der kommenden Saison hoffen. Mit 0,43 Toren pro 90 Minuten ist Philippe nämlich gleich auf mit einigen Topstürmern aus Liga 2. Armindo Sieb von Greuther Fürth beispielsweise trifft 0,49-mal pro 90 Minuten. Im Gegensatz zu Philippe war er jedoch von Saisonbeginn an gesetzt und steht so nach 34 Spieltagen bei 12 Toren.

Philippe im Vergleich mit Topstürmern

Was Philippe trotz seiner Abschlussstärke von vielen anderen Stürmern in der 2. Liga unterscheidet, ist seine Fähigkeit, seine Mitspieler in Szene zu setzen. Vier Assists sind für einen Stürmer schon beachtlich, auf 90 min runtergerechnet sind das 0,21 Vorlagen. Erwartbar wären sogar 0,25 Assists pro 90 Minuten gewesen, was der Spitzenwert aller Zweitligastürmer ist. Dem Braunschweiger System ohne klare Flügelspieler geschuldet, findet sich Philippe auch immer wieder auf den Außenbahnen wieder. Unter anderem deswegen schlägt er mit 5,23 Flanken pro 90 Minuten mehr als jeder andere Stürmer im deutschen Fußballunterhaus.

Die Statistik-Website FBref übrigens setzt Philippe unter anderem mit Angreifern wie Mohamed El Amine Amoura, der für Union Saint-Gilloise 18 Tore in der belgischen 1. Liga und zwei in der Europa League geschossen hat, oder dem brasilianischen Talent Endrick, das zu Real Madrid wechselt, in Vergleich. Eintracht Fans dürfen gespannt sein, was Philippe in Blau-Gelb noch alles leisten wird, schließlich ist der in Nizza geborene Stürmer erst 23 Jahre alt und besitzt noch einen Vertrag bis kommenden Sommer, wobei die Eintracht noch eine Option auf ein weiteres Jahr besitzt.

Mehr wichtige Nachrichten zu Eintracht Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was bei Eintracht Braunschweig passiert: