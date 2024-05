Braunschweig. Hoffmann wusste, was er an Braunschweig hatte. Ob das im rauen Ruhrpott genauso sein wird? Wird sich schnell zeigen, meint Tobias Feuerhahn.

Es hätte doch alles so schön sein können. In einer dramatischen Aufholjagd schafft Eintracht Braunschweig doch noch den Klassenerhalt. Ron-Thorben Hoffmann hat daran einen Riesenanteil, hält im Saisonfinale mehr auf als ein Berliner Türsteher. Das schweißt zusammen. Die Romanze hätte perfekt sein können – wenn der Keeper doch nur seinen auslaufenden Vertrag verlängert hätte. Hat er aber nicht. Hoffmann verlässt die Blau-Gelben und wechselt zu Schalke 04.

Eintracht Braunschweig hatte große Hoffnungen

Große Hoffnungen hatten sich die Entscheider der Braunschweiger gemacht. Und das zurecht. Hoffnungen, den 25-Jährigen noch länger an den Klub binden zu können. Ein Verbleib wäre auf verschiedenen Ebenen ein Signal mit Wucht gewesen. Eines an andere Spieler, die die Eintracht gerne halten würde, aber auch an potenzielle Neuzugänge. Eines an die Fans, dass die Blau-Gelben auch hochveranlagte Spieler in ihren Reihen halten können. Und auch eines an die Klubverantwortlichen selbst, das Trainerteam und die Sponsoren, dass die Löwenstadt sportlich bereit ist für die nächste Ebene.

Aber Pustekuchen. Für alle, die es mit der Eintracht halten, ist die Entscheidung Hoffmanns emotionsschwanger. Das darf sie auch sein. So etwas bringen Romanzen nun einmal mit sich. Wer jetzt nüchtern bleiben muss? Das ist die Klubführung, das sind Sportdirektor Benjamin Kessel und Co. Das passt zwar nicht zur Metaphorik der Gefühlsduselei – aber so ist nun mal das Geschäft.

Wer wird Nachfolger von Ron-Thorben Hoffmann?

Mit Tino Casali hat noch ein Profi-Schlussmann einen Vertrag. Klar ist aber, dass die Blau-Gelben noch einen weiteren brauchen werden. Und für diese Suche braucht es jetzt freilich die nötige Ruhe. Also: Einmal kurz durchatmen und weiter geht‘s.

Aus der Fan-Perspektive sieht‘s anders aus. Da ist die Romantik futsch. Hoffmann wusste, was er an Braunschweig hatte. Das hat er immer wieder betont – und zwar glaubhaft. Ob das im rauen Ruhrpott genauso sein wird? Mal sehen. Ach ja, es hätte alles so schön sein können ...

