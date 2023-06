Eintracht Braunschweig: Erste Vorbereitungsspiele fixiert

Braunschweig. Eintracht Braunschweig nimmt an Vorbereitungscup teil. Die Gegner sind Fortuna Düsseldorf und VfL Osnabrück. Fans dürfen an Bremer Brücke dabei sein.

Eintracht Braunschweig trifft nicht nur in der Liga auf den VfL Osnabrück – auch in einem Vorbereitungsturnier geht es gegen den Rivalen aus Niedersachsen.

Eintracht Braunschweig nimmt im Rahmen der Vorbereitung am Volkswagen-Cup Teil. Das Mini-Turnier findet am Samstag, 8. Juli in Osnabrück statt. Der Fußball-Zweitligist trifft im Stadion an der Bremer Brücke auf Gastgeber VfL Osnabrück (14 Uhr) und Fortuna Düsseldorf (15 Uhr). Jede Partie dauert 45 Minuten.

Tickets für das Turnier gibt es nur im Online-Shop des VfL Osnabrück. Der Vorverkauf beginnt am morgigen Freitag von 13 Uhr an. Für die Eintracht-Fans sind Plätze im West-Bereich des Stadions vorgesehen. Es stehen sowohl Sitzplätze (Vollzahler 20 Euro, Kind 10 Euro) als auch Stehplätze (Vollzahler 10 Euro, Kind 5 Euro) zum Kauf.