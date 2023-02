Eintrachts Fabio Kaufmann für „Tor des Monats“ nominiert

Der in Hamburg noch gescholtene Jasmin Fejzic zeigt eine bärenstarke Leistung beim 2:0 gegen Heidenheim. Vor dem Spiel gibt’s Rasen-Ärger.

Eintracht Braunschweigs Fabio Kaufmann steht mit seinem Treffer bei der 2:4-Niederlage gegen den Hamburger SV zur Wahl beim „Tor des Monats“ der ARD-Sportschau. Der Deutsch-Italiener traf beim Rückrundenauftakt vor etwas mehr als zwei Wochen zum zwischenzeitlichen 1:2.

Mehr zum Thema Eintracht Braunschweig

Nach Vorlage des Japaners Keita Endo drosch der 30-Jährige den Ball aus etwa 20 Minuten ansatzlos, sehenswert und unhaltbar für Hamburgs Torhüter Daniel Heuer-Fernandes in den Winkel. „Es hätte mich mehr gefreut, wenn wir mit so einem Treffer noch etwas Zählbares mitgenommen hätten. Es ist aber natürlich eine schöne Sache. Ich freue mich sehr, dass ich in der Verlosung dabei bin und hoffe, dass unsere Fans für mich abstimmen“, sagte Kaufmann.

Im Wochentakt erfahren, was rund um Eintracht Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den wöchentlichen Eintracht-Newsletter anmelden!

Zuletzt gewann ein Spieler der Eintracht im März 2014 die bei Profifußballern begehrte Medaille. Domi Kumbela traf in der Bundesliga-Saison beim 3:1-Erfolg über den FSV Mainz 05 per Fallrückzieher. Das gleiche Kunststück gelang Ahmet Kuru zehn Jahre zuvor beim 6:2-Erfolg über den VfB Lübeck.

Auf www.sportschau.de wird abgestimmt, das läuft noch bis zum 25. Februar. Kaufmanns Konkurrenten sind Bayerns Joshua Kimmich, Kölns Steffen Tigges, Duisburgs Moritz Stoppelkamp und Leipzigs Dani Olmo.