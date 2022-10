Eintracht Braunschweig vs. VfL Wolfsburg: Alles zum Pokal-Hammer

Die fußballbegeisterte Region Braunschweig-Wolfsburg darf sich am Dienstag auf eine Premiere freuen: Zum ersten Mal treffen Eintracht Braunschweig und der VfL Wolfsburg im DFB-Pokal in der zweiten Runde aufeinander. Das Spiel im Eintracht-Stadion beginnt um 20.45 Uhr. Es ist das erste Pflichtspiel der beiden Teams seit Mai 2017 – damals fanden die beiden Erstliga-Relegationsduelle statt, in denen sich der VfL jeweils mit einem 1:0-Sieg durchsetzen konnte.

So ist die Form von Eintracht Braunschweig und des VfL Wolfsburg

Vor dem Spiel am Samstag gegen den 1. FC Magdeburg, der VfL-Generalprobe, zeigt sich Eintracht Braunschweig in guter Form. In den vergangenen fünf Spielen gab es keine Niederlage und stattdessen die Siege gegen den 1. FC Nürnberg, den Karlsruher SC und den FC St. Pauli (jeweils 2:1) und die Unentschieden gegen Hannover 96 und den 1. FC Kaiserslautern (1:1). Das Team hat sich vor dem 12. Spieltag auf den 12. Platz hinaufgespielt, ist aber immer noch nur drei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt.

Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg - Historie in Bildern Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg - Historie in Bildern Klicken Sie sich durch Szenen vergangener Spiele zwischen der Braunschweiger Eintracht und dem VfL Wolfsburg. Foto: Susanne Hübner

Einen Platz schlechter steht in der ersten Bundesliga der VfL Wolfsburg da. Vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach zeigt seine Formkurve nicht ganz so weit nach oben. In den letzten fünf Spielen gab es zwei Niederlagen gegen den 1. FC Köln (2:4) und Union Berlin (0:2), zwei Siege bei Eintracht Frankfurt (1:0) und VfB Stuttgart (3:2) sowie ein Unentschieden beim FC Augsburg (1:1).

Das ist die Bilanz vergangener Begegnungen

Obwohl beide Städte nur etwa 30 Kilometer auseinander liegen, begegneten sich Eintracht Braunschweig und der VfL Wolfsburg seit der Jahrtausendwende nur vier Mal im Profifußballgeschäft. Eine Begegnung zwischen den beiden Mannschaften ist also eine Rarität. Im Mai 2017 gab es die beiden Duelle in der Bundesliga-Relegation. 2013 und 2014 fanden Spiele in der Fußball-Bundesliga statt. Das Auswärtsspiel beim VfL gewann die Eintracht mit 2:0 – das war zugleich der letzte Pflichtsieg der Blau-Gelben –, das Rückspiel ging 1:1 aus.

Norman Theuerkauf (von links), Maximilian Arnold (m.) und Mirko Boland beim Erstliga-Kick 2014 im Braunschweiger Eintracht-Stadion (Archiv). Foto: imagemoove

Die Spiele davor liegen mehr als 20 Jahre zurück – 1992 und ‘93 gab es Duelle in der Zweiten Fußball-Bundesliga. In der Oberliga Nord trafen sich die beiden Mannschaften in den 1950er-Jahren allerdings häufiger. Das erste Spiel fand 1952 in der Amateuroberliga Niedersachsen Ost statt – die Eintracht gewann mit 3:0. Die Braunschweiger sind es auch, die in der Bilanz von 27 Pflichtspielen leicht die Nase vorne hat: Die Blau-Gelben gewannen elfmal, der VfL siegte zehnmal, es gab sechs Unentschieden.

Wolfsburgs Mario Gomez feiert nach dem Sieg im Relegationsduell 2017 gegen Eintracht Braunschweig an einem Hinterausgang des Stadions mit den mitgereisten Fans den Klassenerhalt (Archiv). Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Hier gibt es noch Karten für die Begegnung im Eintracht-Stadion

Seit Dienstag läuft bei Eintracht Braunschweig der Vorverkauf gegen den VfL Wolfsburg für Vereinsmitglieder, Dauerkarteninhaber der Saison 2022/23 und Online-Bestandskunden ab 2019/20. Restkarten gibt es noch in allen Heimbereichen. Der Gästebereich ist ausverkauft.

So kommen Fans des VfL Wolfsburg zum Braunschweiger Eintracht-Stadion

Ab dem 15. Oktober finden an der Weddeler Schleife Bauarbeiten statt, so dass der Enno nicht zwischen Wolfsburg und Braunschweig fahren kann. Aus dem Grund gibt es neben der Pkw-Option auch eine Bus-Shuttle-Möglichkeit. Tickets für den Shuttlebus gibt es noch bis Dienstag, 18 Uhr, im Fanshop im Fanhaus an der Volkswagen-Arena. Der Bus fährt vom Parkplatz zwischen Mittellandkanal und Volkswagen-Arena zum Gästeparkplatz am Eintracht-Stadion und nach dem Spiel direkt zurück. 14 Busse für jeweils etwa 100 Personen sollen am Dienstag nach Wolfsburg rollen. In dem Bus herrscht Maskenpflicht.

Yunus Malli (VfL Wolfsburg) gegen Mirko Boland (Eintracht Braunschweig) beim Relegationsspiel im Mai 2017 (Archiv). Foto: Christian Schroedter / imago

Hier können Sie das DFB-Pokalspiel im TV sehen

Der Pay-TV-Sender Sky hat die Exklusivrechte an der DFB-Pokalsaison. Das bedeutet: Er überträgt alle DFB-Pokalspiele, also auch das Zweitrunden-Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg. Es gibt zwei Übertragungsvarianten: Zum einen als Livespiel (Sky Sport 2) ab 20.40 Uhr, zum anderen in der Konferenz (Sky Sport 1) mit den Spielen SV Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach, 1899 Hoffenheim gegen FC Schalke 04 und SV Elversberg gegen VfL Bochum.

Im Free-TV (ARD) läuft live das Spiel zwischen Darmstadt und Mönchengladbach. Eine Zusammenfassung der Begegnung gibt es im Anschluss an das Live-Spiel ab etwa 22.45 Uhr.

Wer kein Sky-Abo hat oder das Spiel lieber in Gesellschaft schauen möchte, hat die Möglichkeit, in den bekannten Fußballkneipen in Braunschweig, Wolfsburg und der Region, das Spiel zu schauen.