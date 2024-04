Braunschweig. Wer Entspannung sucht, muss nicht immer weit fahren: Auch in der Region Braunschweig-Wolfsburg gibt es schöne Thermen und Saunen. Eine Übersicht.

Egal ob in der kalten und regnerischen Jahreszeit oder im Frühling – Ein Thermen- und Saunabesuch ist immer besonders wohltuend. Regelmäßiges Saunieren wirkt sich positiv auf die Gesundheit und das Herz-Kreislauf-System aus, wie zahlreiche Studien belegen. Thermalwasser lindert den Stress und Beschwerden im Bewegungsapparat.

In Deutschland gibt es laut Angaben des Deutschen Sauna-Bundes mehr als 2000 öffentliche Saunaanlagen. Wir stellen fünf Thermalbäder und Saunaanlagen in der Region Braunschweig-Wolfsburg vor: Was macht die Saunalandschaft oder das Thermalbad so besonders? Wie sind die Preise und die Öffnungszeiten?

1) Wasserwelt Braunschweig

2024 feiert die Wasserwelt in Braunschweig ihr zehnjähriges Bestehen. Herzstück der Badewelt ist das Schwimmbecken mit integrierter Sprunganlage. Dort stehen vier 25-Meter-Schwimmbahnen zur Verfügung. Zusätzliche sechs Bahnen gibt es im 28 Grad warmen Sportbecken. Das Becken steht, insofern es nicht durch Schulen und Sportvereine reserviert ist, allen Besuchern offen. Zwischen der Bade- und Sportwelt kommen Adrenalinjunkies auf ihre Kosten: Die Wasserwelt bietet eine 88 Meter lange Reifenrutsche und eine 50 Meter lange Turborutsche. Das Besondere: In der Reifenrutsche kann jeder Gast aus verschiedenen Liedern wählen, zu denen er oder sie dann rutscht.

In der Badewelt gibt es auch einen 100 Quadratmeter großen Außenbereich. © Sierigk, Peter Sierigk, Peter | Peter Sierigk

Neben der Textilsauna im Bereich der Badewelt bietet die Wasserwelt seinen Gästen noch vier weitere Saunen in der Saunawelt. Die Anlage beherbergt darüber hinaus auch einen Badeteich, sowie ein Dampfbad, welches aktuell jedoch geschlossen ist. Täglich finden wechselnde Aufgüsse statt, auch die Intensität variiert dabei, sodass jeder Saunagast auf seine Kosten kommt. Besonderheit: 2021 wurde die Saunawelt vom Deutschen Sauna-Bund ausgezeichnet.

Der Ausblick aus der Seesauna in der Braunschweiger Wasserwelt. © Privat | Verena Meier

Informationen zur Wasserwelt Braunschweig Preise Badewelt*

Erwachsene Tageskarte Mo-Do: 7,60 Euro, ermäßigt: 5,70 Euro

Erwachsene Tageskarte Fr-So und Feiertage: 8,90 Euro, ermäßigt: 6,80 Euro Preise Saunawelt*

Erwachsene Tageskarte Mo-Do: 21,50 Euro, ermäßigt: 18,50 Euro

Erwachsene Tageskarte Fr-So und Feiertage: 24 Euro, ermäßigt: 22 Euro Öffnungszeiten

Badewelt: Mo-Sa: 8-21.30 Uhr, So: 8-20.30 Uhr

Sportwelt: Mo-Do: 7-15 Uhr, Fr-Sa: 7-21.30 Uhr, So: 7-20.30 Uhr

Saunawelt: Mo- Sa: 10-21.30 Uhr, So: 10-20.30 Uhr, dienstags Damensauna

Heiligabend und 1. Weihnachtstag geschlossen Adresse

Am Schützenplatz 1

38114 Braunschweig *weitere Tarife finden Sie auf der Webseite der Wasserwelt

2) Badeland Wolfsburg

Seit 22 Jahren existiert das Wolfsburger Badeland in seiner heutigen Art. Im Innenbereich befindet sich ein Wellenbecken, ein Spaßbecken und zwei Rutschen: Eine 139 Meter lange Reifenrutsche sowie eine 110 Meter lange Röhrenrutsche mit Lichteffekten. Mit einer Wassertemperatur von 28 Grad verspricht der Außenbereich Erholung und Abenteuer. Vor allem im Strömungskanal toben sich die kleineren Badegäste gerne aus. Neben dem Spaßbad bietet das Badeland Wolfsburg auch ein wettkampftaugliches Sportbecken mit einer Länge von 50 Metern an. Wem das nicht reicht, kann einen der drei Sprungtürme ausprobieren, der höchste ist fünf Meter hoch.

Das Wellenbecken im Badeland Wolfsburg ist eins der Highlights. © oh | BadeLand Wolfsburg

Auch Saunafreunde kommen im Badeland Wolfsburg auf ihre Kosten. Gleich elf Saunen mit Temperaturen von 45 bis 92 Grad erstrecken sich auf den zwei Ebenen der Saunalandschaft. Drei der Saunen befinden sich im Außenbereich im Herzen des Allerparks. Echte Saunaliebhaber freuen sich im Aufgussplan über den Banja-Aufguss, den es so nicht in jeder Saunalandschaft gibt. Außerdem besteht im Badeland die Möglichkeit, sich bei einer Massage zu entspannen. Vorab-Buchungen werden empfohlen.

Im Saunabereich gibt es, mit Blick auf die Banja-Sauna, auch einen Whirlpool. © oh | Badeland Wolfsburg

Informationen zum Badeland Wolfsburg Preise Spaßbad*

Erwachsene Tageskarte Mo-Fr: 12,20 Euro, ermäßigt: 10 Euro, Kinder bis 17 Jahre: 7,90 Euro, Kinder bis 2 Jahre: 1 Euro

Erwachsene Tageskarte Sa-So und Feiertage: 13,20 Euro, ermäßigt: 10,75 Euro, Kinder bis 17 Jahre: 8,40 Euro, Kinder bis 2 Jahre: 1 Euro Preise Saunalandschaft*

Erwachsene Tageskarte Mo-Fr: 24,40 Euro, ermäßigt: 20,40 Euro, Kinder bis 17 Jahre: 14,30 Euro

Erwachsene Tageskarte Sa-So und Feiertage: 26,40 Euro, ermäßigt: 22,40 Euro, Kinder bis 17 Jahre: 16,30 Euro Öffnungszeiten

Sportbad: Mo-Fr: 6-22 Uhr, Sa-So, Feiertage und Ferien: 8-21 Uhr

Spaßbad: Mo-Fr: 10-21 Uhr, Sa-So, Feiertage und Ferien: 9-21 Uhr

Saunalandschaft: Mo-Fr: 11-22 Uhr, Sa-So, Feiertage und Ferien: 11-21 Uhr, dienstags Damensauna

Heiligabend und 1. Weihnachtstag geschlossen Adresse

Allerpark 4

38448 Wolfsburg *weitere Tarife finden Sie auf der Webseite des Badelandes

3) Thermalsolbad Salzgitter-Bad

Im Thermalsolbadam südlichen Rand von Salzgitter-Bad wird eine etwa 25-prozentige Natursole aus einer Quelle in der Altstadt genutzt. Diese wird aufbereitet, sodass dann im Solebecken und im Außenbecken ein Solegehalt von rund zwei Prozent vorliegen. Die Wassertemperatur liegt bei etwa 30 Grad Celsius. Das Highlight im Innenbeckensind die Wellen, die jeweils zur vollen Stunde für zehn Minuten erzeugt werden.

Das Außenbecken des Thermalsolbad Salzgitter-Bad. © Bäder, Sport & Freizeit Salzgitter GmbH | Bäder, Sport & Freizeit Salzgitter GmbH

Neben dem Thermalbad gibt es auch eine Sauna-Landschaft. Sowohl Sauna-Einsteiger als auch echte Sauna-Liebhaber finden hier genau den richtigen Schwitzort. Abseits der drei unterschiedlich temperierten Saunen befindet sich im Sauna-Bereich ein Sole-Dampfbad und ein Sole-Entspannungsbecken.

Informationen zum Thermalsolbad Salzgitter-Bad Preise Solewellenbad*

Erwachsene Tageskarte: 10,50 Euro, ermäßigt: 8,20 Euro, Kinder bis 16 Jahre: 3,50 Euro Preise Sauna-Land*

Erwachsene Tageskarte: 16,40 Euro, ermäßigt: 14 Euro, Kinder bis 16 Jahre: 7 Euro Öffnungszeiten

Sollewellenbad: Di-Fr: 9.30-21 Uhr, Sa-So: 8.30-19 Uhr, montags geschlossen

Sauna-Land: Di-Fr: 9.30-21.30 Uhr, Sa-So: 8.30-19 Uhr, montags geschlossen

mittwochs Herrensauna (bis 18 Uhr), donnerstags Damensauna (bis 18 Uhr)

Heiligabend, 1. Weihnachtstag, Neujahr, Ostermontag, Chr. Himmelfahrt, Pfingstmontag geschlossen Adresse

Parkallee 3

38259 Salzgitter *weitere Tarife finden Sie auf der Webseite des Thermalsolbades

4) Wellness Sauna Gifhorn

Gleich sechs Saunen bietet die Wellness Sauna Gifhorn. Besonders sind unter anderem die Lehmsauna und Kelosauna. Die Lehmsauna besteht aus rund 150 Jahre alten Lehmziegeln und wurde per Hand erbaut. Die Temperatur liegt bei rund 70 Grad Celsius. In der Kelosauna sind über 500 Jahre alte Bäume verbaut, die für einen ganz besonderen Geruch in der Sauna sorgen.

In der Kelosauna der Wellness Sauna Gifhorn herrschen Temperaturen um die 90 Grad Celsius. © Wellness Sauna Gifhorn | Volker Doerrier

Ein klassisches Schwimmbecken sucht man in der Sauna-Landschaft vergebens. Dafür bietet die Salzgrotte einen weiteren Ort der Entspannung.

Um die Salzgrotte zu besuchen, brauchen Gäste nicht zwingend ein Ticket für die Sauna-Landschaft. © Wellness Sauna Gifhorn | Volker Doerrier

Informationen zur Wellness Sauna Gifhorn Preise*

Erwachsene Tageskarte: 25 Euro, ermäßigt: 16,50 Euro, Kinder: 8,10 Euro

Eintritt Salzgrotte: 9 Euro Öffnungszeiten Wintersaison

Dienstag Damensauna: 10-21 Uhr

Mittwoch: 10-22 Uhr

Donnerstag: 17-22 Uhr

Freitag: 11-23 Uhr

Samstag und Sonntag: 12-20 Uhr

Montag sowie an Feiertagen geschlossen Adresse

Nordhoffstraße 3c

38518 Gifhorn *weitere Tarife finden Sie auf der Webseite der Wellness Sauna Gifhorn

5) Römerbad Salzgitter

Das Spaß- und Erlebnisbad an der Kattowitzer Straße in Lebenstedt ist ein reiner FKK-Bereich mit mehreren Saunen, einem Dampfbad, einem Wildwasserkanal und einem Eiswasserpool. Im Badebereich gibt es außerdem ein Thermal-Heißsprudel-Bewegungsbad, in dem angenehme 38 Grad Celsius herrschen.

Der Weg zur Blockhaussauna im Römerbad Salzgitter. © Römerbad Salzgitter | Römerbad Salzgitter

Nach einem Besuch der klassischen Finnland-Sauna, der Blockhaus-Sauna oder der Damen-Sauna lädt der Kneippgarten im Außenbereich zum Abkühlen und Bewegen ein.

Auch eine irisch-römische Dampfsauna gibt es im Römerbad Salzgitter. © Römerbad Salzgitter | Römerbad Salzgitter

Informationen zum Römerbad Salzgitter Preise*

Erwachsene/Senioren Tageskarte: 24 Euro, ermäßigt: 17 Euro

Kinder von 6 bis 13 Jahren: 12 Euro Öffnungszeiten

Mo-Fr: 10-21 Uhr

Sa-So: 10-18 Uhr Adresse

Kattowitzer Straße 145

38226 Salzgitter *weitere Tarife finden Sie auf der Webseite des Römerbades

