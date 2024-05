Braunschweig. Durch den erneuten Klassenerhalt in der 2. Bundesliga rückt Eintracht im Ranking nach oben. Ein Faktor ist aber noch offen.

So viel ist klar: Eintracht Braunschweig gehört wahrlich nicht zur Krösus-Fraktion im deutschen Profi-Fußball. Das ist kein Geheimnis. Was die Einnahmen aus den TV-Erlösen der Deutschen Fußball-Liga (DFL) angeht, sind die Blau-Gelben im Vergleich zum Großteil der Zweitliga-Konkurrenz Geringverdiener. Von den Bundesliga-Klubs ganz zu schweigen. Aber wie heißt es doch: Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. In der kommenden Saison klingelt‘s an der Hamburger Straße immerhin ein wenig lauter in der Kasse.

Eintracht Braunschweig rechnet mit mehr TV-Geldern

Nach unseren Informationen rechnet die Eintracht für die Spielzeit 2024/25 mit Mehr-Einnahmen in Höhe von rund 400.000 Euro aus dem TV-Geld-Topf in Vergleich zur Vorsaison. Für Braunschweiger Verhältnisse ist das eine ordentliche Steigerung. Für eine solche Summe ließe sich schließlich ein Jahr lang das Gehalt eines guten Zweitligaspielers berappen.

Insgesamt werden voraussichtlich wohl in etwa zwischen 8,5 und 8,7 Millionen Euro an Fernsehgeldern an die Oker fließen. In der Saison 2023/24 waren es knapp mehr als 8,1 Millionen. Ein Faktor ist dabei noch ungewiss. Und zwar die Erlöse aus der Vermarktung der internationalen Erlöse. Im kommenden Fußball-Jahr werden die Zweitliga-Teams mit drei Prozent daran beteiligt.

So setzen sich die TV-Einnahmen zusammen

In Summe setzen sich die TV-Einnahmen aus vier Säulen zusammen. Die erste davon ist die Gleichverteilung. Jeder Klub bekommt demnach einen festen Sockelbetrag. In Liga 2 beträgt dieser etwa 7 Millionen Euro. Die zweite Säule ist die Leistung. Dabei kommen die Ranglisten der berühmten Fünf- und Zehnjahreswertungen zum Tragen. Übrigens: Hier war es irrelevant, wer die Relegation gewinnen würde. Sowohl Regensburg als auch Wehen hätten in diesem Ranking hinter der Eintracht gestanden – wenn es beim Jahn auch deutlich knapper gewesen wäre.

Die Säulen drei, vier und fünf sind der Nachwuchs, das Interesse und eben die internationalen Erlöse. Die Eintracht macht also einen Schritt nach vorn. Das ist gut. Auch wenn der Schritt größer hätte sein können. Wenn die Blau-Gelben ihr finales Saisonspiel bei Kaiserslautern (0:5) gewonnen hätten, wären sie im Zweitliga-Tableau nach oben gerutscht – und damit auch in der Fernseh-Langfristwertung. Magdeburg zum Beispiel lag in der Abschlusstabelle einen Platz vor der Eintracht. So auch im TV-Ranking. Und der FCM darf sich über rund 400.000 Euro mehr freuen als die Braunschweiger. Doch zum Vergleich: Top-Klubs wie Hertha BSC kassieren etwa 20 Millionen Euro.

