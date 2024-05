Braunschweig. Am Waisenhausdamm gibt es sie jetzt auch: die Smash-Burger. Der Hildesheimer Can Kaplan hat das beliebte Fastfood nach Braunschweig gebracht.

Rote Stühle, schwarze Tische – das Design von „Barry‘s Burger“ ist einfach, aber durchdacht. Und auch über dem Konzept seines Geschäfts hat der Hildesheimer Can Baran Kaplan lange gebrütet. Der 31-Jährige hat Mitte April am Waisenhausdamm 6, Ecke Bohlweg, das neue Fastfood-Bistro eröffnet.

Auch Hähnchenprodukte gehören zu den Speisen bei „Barry's Burger". Ein „Chicken Burger" und „Chicken Bites" stehen auf der Karte. Das Fleisch wird in einer Buttermilch-Marinade eingelegt und gewürzt.

Seitdem strömen die Braunschweiger in das Ecklokal, um die sogenannten Smashburger zu probieren. Einen Trend, den es in den USA schon seit einigen Jahren gibt und hier immer mehr Fuß fasse, erklärt Kaplan. Er selbst sei schon lange in der Gastronomie-Branche tätig – wurde in eine Unternehmerfamilie hineingeboren. „Meine Eltern haben in Holle bei Hildesheim jahrelang ein Bistro geführt. Mit 16 Jahren bin ich dort eingestiegen und haben den Betrieb vor ein paar Jahren komplett übernommen.“ Nudeln, Salate, Pizza und Döner, alles Speisen, die die Gastronomen frisch vor Ort zubereiten. Aber die Arbeit in der Gastronomie schlaucht. Vor etwa zwei Jahren verkauft er das Geschäft und legt ein Sabbatjahr ein. „Ich habe mich bewusst dazu entschieden, eine Pause zu machen.“

In Braunschweig hat Can Baran Kaplan am Waisenhausdamm 6 „Barrys Burger" eröffnet.

Eigentlich will er nach der Auszeit nicht mehr in das Fastfood-Segment zurückkehren und spielt mit dem Gedanken, ein Café zu eröffnen. Aber als ihn ein Freund aus Braunschweig auf die frei werdende Immobilie aufmerksam macht, schlägt er zu. „Hier ist es ein Tick ruhiger als direkt am Bohlweg. Ich finde die 1B-Lage gut.“ Etwa fünf Monate arbeitet er an dem Konzept, bis klar wird: Hier sollen die besten Smash-Burger entstehen. „Wir wollten das Originalprodukt aus den USA nach Braunschweig holen“, erklärt er. Das Wort „smash“ stammt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie „zerschlagen.“

Was die kalorienreiche Mahlzeit ausmacht? Sogenannte softe „Buns“ aus Weißmehl und Kartoffelstärke, die mit einem platten Fleischpatty aus Rindfleisch belegt und mit Sauce und Zwiebeln garniert sind. Die schockgefroren Brötchen importiert der Geschäftsmann aus Amerika hierher. Das zischende Geräusch, wenn das Fleisch im eigenen Fett brät und dabei mit einem großflächigen Stempel zerdrückt wird, ist bezeichnend für die „zerdrückten“ Frikadellen. Das Geschmackserlebnis: Herbe Röstaromen treffen auf die Süße des Milchbrötchens und Saucen, die von Kaplan und seinem Team selbst hergestellt werden. Stammkunden schätzen den Klassiker des Hauses, den „Barry‘s Burger“, der im Geschmack mit seinen karamellisierten Zwiebeln und den eingelegten Gurken einem Cheeseburger der größten Fastfoodkette der Welt gleichkommt. Ein Vergleich, der durchaus gewollt ist, erklärt Kaplan. Und sagt gleichzeitig: „Wir machen uns über die Konkurrenz keine Gedanken. Wir stehen voll und ganz zu unserem Produkt.“

Lokalkolorit hat der Käsekuchen auf der Speisekarte – der sogenannten „San Sebastian Cheesecake“ mit Karamellsoße. Den bekommt er von der Bäckerei Aslan um die Ecke geliefert. Kaplan ist in Braunschweig angekommen.

Can Baran Kaplan ist von seinem Bistro „Barry's Burger" und den Produkten voll überzeugt.

