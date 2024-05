Braunschweig . Warum eine 81-Jährige eine wochenlange Zitterpartie erlebte und ein Hausarzt in der Weststadt keinen Nachfolger findet.

Drei Wochen lang nichts als Absagen und Ungewissheit: Die Nachricht, dass ihr Hausarzt seine Praxis in der Braunschweiger Weststadt schließt, erlebte die 81-jährige Christel H. (Name geändert) als Schock. Wo die chronisch kranke Seniorin auf der Suche nach einem neuen Hausarzt auch anrief, die Antworten waren die gleichen: „Wir nehmen keine neuen Patienten mehr auf.“ Die Kapazitäten seien erschöpft.

Nachbesetzung von Hausarzt-Praxen immer schwieriger

Der Hausarzt-Mangel kommt in der Großstadt an. Dass Braunschweig in der letzten amtlichen Fortschreibung der Bedarfsplanung mit einer 104-prozentigen Versorgungsquote noch einen Spitzenplatz in der gesamten Region einnimmt, mag da kaum beruhigen. Denn der fehlende Nachwuchs schlägt bereits durch.

Wie Stefan Hofmann, Geschäftsführer der Braunschweiger Bezirksstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) erklärt, sind auch in Braunschweig die Zeiten vorbei, in denen es mehr Bewerber als freie Hausarzt-Sitze gab. Vor allem die Nachbesetzung von hausärztlichen Einzelpraxen werde schwieriger. Die Bewerberquote sei gering.

Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wurden in den vergangenen zehn Jahren in Deutschland 50.000 Ärztinnen und Ärzte zu wenig ausgebildet. Und das in Zeiten, in denen viele Mediziner ins Rentenalter kommen: Laut Kassenärztlicher Vereinigung ist der Anteil der über 60-Jährigen in der hausärztlichen Versorgung bundesweit mit 36,9 Prozent besonders hoch.

Weststädter Hausarzt sucht seit drei Jahren vergeblich Nachfolger

Einer von ihnen ist der Weststädter Allgemeinmediziner Detlev Bertram, der bisherige Hausarzt von Christel H. Seit drei Jahren sucht der 66-Jährige vergeblich eine Nachfolge für seine Praxis. Auf regelmäßige Anzeigen im niedersächsischen Ärzteblatt und in der Ärztebörse der KV habe sich gerade mal ein – nicht passender – Interessent gemeldet, berichtet er. Angesichts der ungewissen Zukunft hätten zwei Mitarbeiterinnen gekündigt, weshalb er die Praxis nach mehr als 25 Jahren schon jetzt statt wie geplant am Jahresende habe schließen müssen.

81-jährige Braunschweigerin verzweifelt: Sie braucht dringend Medikamente

Rund 5000 Patienten hat Detlev Bertram im Jahr behandelt. Christel H. weiß aus Gesprächen mit anderen Patienten, wie schwer es für viele war, einen neuen Hausarzt zu finden. Selbst in benachbarten Bezirken habe sie es versucht, sich schließlich verzweifelt an ihre Krankenkasse gewandt. Dort erfuhr sie ebenfalls nur ein Schulterzucken: Die Kasse könne nicht helfen, habe es geheißen. Sie könne keinen Arzt zwingen, Patienten aufzunehmen. Doch ist Christel H. dringend auf ihre Medikamente angewiesen.

„Arztsuche für Alte und Mehrfacherkrankte besonders schwierig“

Bertram selbst erlebte eine große Ratlosigkeit unter seinen Patienten. Viele seien bei der Suche nach einer hausärztlichen Anschluss-Versorgung im Stadtteil wegen Überlastung mehrfach abgewiesen worden. Besonders schwierig sei die Arztsuche für Alte und Multimorbide, also Mehrfacherkrankte, bestätigt der Arzt Christel H.‘s Eindruck, dass in einigen Fällen der Blick auf ihren Medikamentenplan zum bedauernden Kopfschütteln geführt habe.

Bertram begründet dies auch mit den Herausforderungen der demografischen Überalterung inklusive der „Baby-Boomer“, die eine überdurchschnittliche Belastung der Medizin bedeute. Angesichts eines pauschalierten Honorars je Patient müsse jedoch die Mischkalkulation aus Patienten, die intensiv und weniger intensiv medizinisch betreut werden, aufgehen.

1000 Patienten pro Quartal mehr zu versorgen

In der Weststadt gibt es laut KVN zwar weiterhin vier Hausarztpraxen, im Westlichen Ringgebiet sieben und im Stadtbezirk Südwest vier weitere Praxen, doch alle hätten sicher mehr als genug zu tun, so Stefan Hofmann. „Nun kommen mehr als 1000 Patienten der aktuell geschlossenen Praxis pro Quartal hinzu, die es zu versorgen gilt. Dies erfordert Geduld und Anstrengungen auf allen Seiten.“ Er versichert: Die Aktivitäten der KVN zum Erhalt oder der Wiederbesetzung der Praxisstandorte liefen ungebrochen weiter.

Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) setzt zudem auf größere Versorgungseinheiten wie Medizinische Versorgungszentren (MVZ) und Regionale Gesundheitszentren. Braunschweigs KV-Sprecher und Internist Dr. Oliver Marschal vermutet dahinter einen Masterplan, ein staatliches Gesundheitssystem zu etablieren. Er stellt nicht nur einen Mentalitätswandel fest. Hausarzt-Sitze seien auch wegen einer fehlenden Perspektive nicht mehr zu besetzen.

„Leider konnte ich in den vergangenen Jahren weder eine ärztliche Entlastung noch einen Nachfolger für meine Praxis finden“, hat sich derweil Detlev Bertram auf seiner Internet-Seite von seinen Patienten verabschiedet. Angewiesen ist er auf den Praxis-Verkauf nicht. Seine Alterssicherung, sagt er, habe er vorsorglich nicht darauf ausgerichtet.

Bis zum Jahresende will Bertam seine Praxis an der Donaustraße trotz Schließung halten: Ganz hat er die Hoffnung auf einen Nachfolger noch nicht aufgegeben. Zwischenzeitig habe sich ein weiterer Mediziner gemeldet, der sich für die Übernahme der Praxisräume interessiere. Bertram will auf eine wesentliche Abfindung verzichten. „Es wäre ein Hoffnungsschimmer für die Patienten.“

Ein Vertrag allerdings ist bisher nicht zustande gekommen. Christel H. hat nach einer mehrwöchigen Zitterpartie doch noch einen Hausarzt gefunden.

