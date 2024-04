Hannover. Die Fluggesellschaft stockt am Flughafen Hannover-Langenhagen auf. Diese drei Städte sind neu im Angebot von Eurowings.

Die Fluggesellschaft Eurowings erweitert ab Mai ihr Streckenangebot ab dem Flughafen Hannover-Langenhagen. Als zusätzliche Ziele werden Stockholm, Mailand-Bergamo und Pula in Kroatien angeboten.

In die schwedische Hauptstadt geht es ab dem 1. Mai jeweils mittwochs und sonntags. Zweimal wöchentlich – donnerstags und samstags – fliegt Eurowings von Hannover nach Pula. Nach Mailand-Bergamo bietet die Fluggesellschaft ab dem 6. Mai zwei wöchentliche Verbindungen – montags und freitags – an. „Ab September wird die Frequenz mit Flügen am Dienstag und Sonntag auf vier wöchentliche Verbindungen erhöht“, heißt es vom Hannoveraner Flughafen.

Mit Beginn des Winterflugplans 2023/24 habe Eurowings ein Flugzeug fest an der neuen Basis in Hannover stationiert. Zum Sommerflugplan 2024 werde das Engagement dann um eine weitere Eurowings-Maschine aufgestockt.

Diese Flüge können Reisende ab Hannover für den Sommer 2024 buchen

Zusätzlich zu den drei neu aufgenommenen Zielen fliegt Eurowings im Sommer 2024 zweimal wöchentlich nach Faro und Malaga (viermal pro Woche). Einen Italien-Schwerpunkt setzt die Airline mit Rom (viermal wöchentlich), Catania und Neapel (dreimal wöchentlich), Bari, Olbia und Lamezia-Terme (jeweils zweimal pro Woche). Ergänzt wird das Sommer-Angebot mit Flügen nach Thessaloniki (zweimal wöchentlich), 14 wöchentlichen Verbindungen nach Mallorca sowie der Verbindung nach Pristina (einmal wöchentlich).

Auch interessant

Darum wird „Der Schmidt“ aus Wolfenbüttel Hotelbetreiber Von Claudia Bartels

„Der Sommerflugplan ab HAJ wird durch die Ziele Stockholm, Mailand und Pula nochmals attraktiver. Unsere Passagiere können sich jetzt schon auf ein tolles Reise- und Urlaubsjahr 2024 mit Eurowings freuen“, sagt Airport-CEO Dr. Martin Roll. „Mit 14 Zielen alleine im Sommerflugplan sendet Eurowings ein starkes Signal für Hannover in den Markt und stärkt unsere Stellung als touristischer Airport im Norden erheblich.“

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red