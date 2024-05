Braunschweig. So bunt und weltoffen wie das Publikum sind auch die Redner und Musiker auf der Bühne: Blick auf einen würdigen Grundgesetz-Geburtstag.

Große Bühne auf dem Schlossplatz, mehrere Bands, prominente Rednerinnen und Redner und ein gut aufgelegter Radio-Star Tim Bendzko: Über den Tag verteilt haben laut Polizei und Veranstalter rund 10.000 Menschen in Braunschweig am Sonntagnachmittag ein Zeichen für die Demokratie, das Grundgesetz und ein geeintes Europa gesetzt. Das wichtigste zuerst: Jede einzelne Rednerin, jeder Redner, jede Musikerin und jeder Musiker – unter anderem Oberbürgermeister Thorsten Kornblum, Ministerpräsident Stephan Weil und zahlreiche bekannte Gesichter der Stadtgesellschaft – war anzumerken: Ihnen ist es Ernst mit der Sorge um Demokratie und Freiheit.

So schien es auch dem Braunschweiger Publikum zu gehen, das – unschwer an EU-, Pride und Friedensfahnen und zahlreichen Plakaten zu erkennen – nicht bloß der kostenlosen Konzerte wegen gekommen war. Dabei mussten die Veranstalter noch bis kurz vor Beginn der Kundgebung mit einem Gewitter rechnen, das sich auf die Löwenstadt bedrohlich zubewegte und die ganze Kundgebung hätte ins Wasser fallen lassen können. Es kam anders: Bei strahlendem Sonnenschein eröffnete die Braunschweiger Band „Silent Radio“ den Nachmittag, forderte seine Heimatstadt auf, Lärm für die Demokratie zu machen.

Mit nicht weniger Inbrunst trat OB Kornblum ans Mikrofon und hielt ein flammendes Plädoyer für das Grundgesetz, die freiheitliche Gesellschaft und gegen Rechtsextremismus. „Die Mehrheit steht hinter dem Grundgesetz, und hier steht die Mehrheit! Wir sind die Mitte der Gesellschaft, und wir verteidigen unsere Werte gegen völkische Ideologien, wir verteidigen sie gegen wahnhafte Deportationsfantasien und widerliche Partygesänge auf Sylt.“ Er bezog sich damit auf ein Geheimtreffen Ende vergangenen Jahres bei Potsdam, wo rechte Politiker rund um die AfD und die Werteunion Massenabschiebungen diskutiert haben sollen, sowie auf ein kürzlich viral im Internet verbreitetes Video aus einem Nobel-Klub auf Sylt, in dem junge Menschen „Ausländer raus“ auf die Melodie von Gigi D’Agostino „L‘amour toujours“ sangen.

Ministerpräsident Weil dankte den Braunschweigerinnen und Braunschweigern, dass sie nicht nur „der schönen Stimmen“ wegen, sondern auch wegen des Bekenntnisses zum Grundgesetz gekommen waren. Er erinnerte an einen Übergriff auf eine Grünen-Landtagsabgeordnete am Freitag in Göttingen und forderte auf, ein Zeichen dagegenzusetzen. Freilich: Bis Göttingen oder Sylt hätten die beiden SPD-Politiker Kornblum und Weil zum Beleg der Bedrohung von Demokratie und Pluralität nicht gehen müssen. Denn was erst nach beiden Reden die Runde machte: In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte laut Polizeimeldung eine Gruppe Unbekannter im Braunschweiger Stadtteil Melverode eine Flüchtlingsunterkunft mit Steinen beworfen und dabei ausländerfeindliche Parolen gebrüllt.

Wie bunt und weltoffen die Stadt sein kann, zeigten im Gegensatz die Braunschweigerinnen und Braunschweiger vor Ort: nicht nur Parteien (alle Ratsfraktion bis auf die AfD, Gewerkschaften und Vereinigung waren gekommen), sondern eine sehr unterschiedliche Mischung. So etwa eine drei Generationen übergreifende Familie mit Oma, Opa, Mama, Papa und zwei Kindern beziehungsweise Enkelkindern. „Die 75 Jahre, für die wir das Grundgesetz nun feiern, waren eine gute Zeit“, so Opa Willi Geisler (72). „Auf einmal gibt es immer mehr Menschen, die meinen, dass das Grundgesetz weg müsste, die Hass und Hetze verbreiten. Aber wir finden: Das Grundgesetz muss bleiben und gelebt werden, sogar noch europäischer!“ Enkelin Emily Höhne (17) pflichtet ihm bei: „Mir ist es wichtig, mich für die Demokratie einzusetzen und meine Meinung sagen zu können.“

Auch die Braunschweiger Zeichengruppe „Urban Sketchers“ rund um Gründerin Sofia Stenger war da und nutzte die Kundgebung als inspirierendes Motiv. © FMN | Joschka Büchs

Dass ziviles Engagement auch von Kreativität lebt, bewies das Projekt von Siegfried Haacke. Der Digitalisierungs-Leiter der PTB hatte vor dem Eingang der Stadtbibliothek mit bester Sicht auf die Bühne eine „Demokratie-Bank“ aufgestellt. Auf ihr ließen sich zahlreiche Besucher mit dem Grundgesetz und seiner Botschaft ablichten. „Es geht bei dem Projekt darum, sich im wahrsten Sinne des Wortes für das Grundgesetz einzusetzen und Gesicht zu zeigen“, so Hackel. Direkt neben an nutze die Gruppe „Urban Sketchers“ um Sofia Stenger die Kundgebung als kreatives Motiv und fertigte Zeichnung von der Szenerie an.

Petra und Andreja nehmen Platz auf der „Demokratie-Bank“. Das Projekt wurde von Siegfried Haacke ins Leben gerufen. © FMN | Joschka Büchs

Auch zahlreiche Verteter der Kirchen hatten sich am Schlossplatz eingefunden, nicht nur der evangelische Landesbisschof Christoph Meyns war auf der Bühne, sondern auch Vertreter der christlichen Initiative „Unser Kreuz hat keine Haken“ im Publikum. „Viele Entwicklungen aktuell sind besorgniserregend, aber um so wichtiger finde ich das bunte Bündnis heute“, so zum Beispiel Hanna Stöckmann-Wrede, Pfarrerin im Ruhestand der Gemeinde „Die Brücke“.

Hanna Stöckmann-Wrede, Pfarrerin in Ruhestand. © FMN | Denise Rosenthal

Textlich-musikalisch gesehen, lieferte die integrative Band der Evangelischen Stiftung Neuerkerode (ESN) ein klares, ökumenisches Statement: „Wir wollen Frieden für alle. Der Glaube ist egal, wir sind alle normal“ und „In einer Welt, in der die Hautfarbe noch zählt, mach dir klar, welche Partei du wählst“, lauten Textzeilen der Band mit Namen „The Mix and Underrock“.

Möglich gemacht hatten den Tag erst Gelder von Sponsoren. Deren Vertreter wie Christian Dahlheim, Chef von Volkswagen Financial Services, BS-Energy-Vorstand Jens-Uwe Freitag, VW-Betriebsrätin Daniela Nowak und Rilana Sandelmann vom Veranstalter Undercover GmbH riefen dazu auf, demokratische Parteien bei der Europawahl zu wählen.

Sänger Tim Bendzko konnte in Braunschweig zwar nicht „die Welt retten“, aber sorgte für gute Laune zum Abschluss der Demokratie-Kundgebung. © FMN | Denise Rosenthal

Die Brücke zum fußballerischen Mannschaftsgeist schlug Eintracht-Präsidentin Nicole Kumpis: „Unsere Jungs auf dem Platz geben alles, alle zusammen. So geht es auch in der Demokratie: alle zusammen, in Eintracht!“

Auch wenn Pop-Star Tim Bendzko beim Abschlusskonzert nach wie vor alle Hände zu tun hätte, wenn er wirklich „Nur noch kurz die Welt retten“ wollen würde wie in seinem Radio-Hit: Er brachte die Kundgebungsbesucher in ausgelassene Stimmung. Wie ein bezahlter Komparse begleitete leichter Regen seine Akustik-Gitarren-Zugabe am Ende.

