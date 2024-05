Wolfsburg. In diesem Jahr findet das VW-Aktionärstreffen nur virtuell statt. Gegenanträge zeigen, was einige Anleger auf die Palme bringt.

Transparente und Demonstrationen gegen Menschenrechtsverletzungen in China, fliegende Tortenstücke gegen Aufsichtsratsmitglieder: Diese Turbulenzen und Übergriffe begleiteten im vergangenen Jahr die Hauptversammlung von Volkswagen in Berlin. In diesem Jahr dagegen wird es deutlich ruhiger werden. VW organisiert am Mittwoch das zentrale Aktionärstreffen nicht mehr als Präsenzveranstaltung, sondern als Livestream im Internet. Offizielle Begründung: Es muss gespart werden.

Wer schon einmal eine Hauptversammlung des VW-Konzerns besucht hat, weiß: Das ist organisatorisch und finanziell ein riesiger Aufwand. Das gilt für die Verpflegung der Aktionäre, die Ausstellung der Konzernfahrzeuge und nicht zuletzt für das Buchen riesiger Veranstaltungszentren – wie zuletzt in Berlin. Die Hauptversammlung ist so etwas wie ein Aktionärsrummel.

VW: Virtuelle Hauptversammlung ist günstiger

Diesen Aufwand will sich der unter Kostendruck stehende Autobauer sparen. Stattdessen wird ein kleines TV-Studio eingerichtet, aus dem die Hauptversammlung im Netz gestreamt wird. VW verweist darauf, dass inzwischen die Mehrheit der im wichtigsten deutschen Aktienindex Dax gelisteten Unternehmen auf dieses Format ausweichen.

Hinzu kommt noch der Sicherheitsaspekt, auch wenn der in der offiziellen Begründung keine Rolle spielt. Seit Jahren sind die Präsenzveranstaltungen Schauplatz von Protestkundgebungen. Dabei geht es wie erwähnt um Menschenrechte oder zum Beispiel um Klimaschutz. Das wurde von VW bislang als eine Art unerwünschtes Begleitprogramm toleriert. Auch am Mittwoch, dem Tag der virtuellen Hauptversammlung, wird es vor dem Werksgelände in Wolfsburg wohl Protestaktionen von Verkehrswende-Aktivisten geben.

Im vergangenen Jahr flog auf der VW-Hauptversammlung Torte

Im vergangenen Jahr kam es allerdings zu einem Zwischenfall, der zwar glimpflich ausging, dennoch eine Grenze deutlich überschritt. In Berlin wurde VW-Großaktionär und -Aufsichtsratsmitglied Wolfgang Porsche während der Hauptversammlung mit Torte beworfen. Das zeigte: Ein 100-Prozent-Schutz gegen derlei Übergriffe kann kaum gewährleistet werden. Was geschieht, wenn statt Tortenstücken Flaschen oder andere gefährliche Gegenstände fliegen?

Diese Überlegungen werden das Argument des Umschwenkens zu einer virtuellen Hauptversammlung noch gestärkt haben. Ein Spaziergang wird dieses Aktionärstreffen für Vorstand und Aufsichtsrat dennoch nicht. Davon zeugen die bereits auf der VW-Homepage veröffentlichten Gegenanträge einiger Aktionäre. Auch in diesen Anträgen ist der Ton mitunter sehr rau.

VW-Aktionäre stellen Gegenanträge

Die Stoßrichtung der Gegenanträge ist vielschichtig. Es geht beispielsweise um den Umgang mit der Dividende; es geht darum, Vorstand und Aufsichtsrat die Entlastung zu verweigern; es geht um Plagiatsvorwürfe gegen VW-Manager; es geht um die Vergütung bei VW; es geht darum, die Hauptversammlung wieder in Präsenz beziehungsweise als Hybridveranstaltung stattfinden zu lassen.

Letzteres fordert Aktionär Hans Oswald in seinem Antrag. Er kritisiert die virtuelle Form des Aktionärstreffens und unterstellt: „Der Ausschluss von Aktionären an den Hauptversammlungen findet statt und ist auch offensichtlich gewollt, wenn ein Aktionär aus vielschichtigen Gründen nicht internetfähig sein kann, oder will, oder im Ausland ist oder nicht mobil ist.“ Er plädiert daher für hybride Versammlungen, also einen Mix aus virtueller und Präsenzveranstaltung.

Kritik an Vergütung für VW-Vorstände

Oswald stellt gleich einen ganzen Reigen von Anträgen. So will er zum Beispiel wissen, wie sich VW davor schützt, dass VW-Manager mit frisierten wissenschaftlichen Arbeiten oder gar Geldleistungen den Doktortitel erlangen. Zudem müsse VW hinterfragen, wofür diese Titel benötigt würden.

Aktionär Oswald macht sich ferner dafür stark, dass der VW-Aufsichtsrat den Konzernvorständen die Vergütungen für das nächste Geschäftsjahr um die Hälfte kürzt. Seine Begründung: Die Vergütungen seien „unangemessen und respektlos“. „Herr Vorstandsvorsitzender, können Sie eigentlich Ihre Vergütung noch selber berechnen, oder benötigen Sie dazu einen Vergütungsberater?“, fragt er scharf.

VW-Aktionäre bemängeln Dividende

Wenn es um Gegenanträge geht, ist Professor Christian Strenger aus Frankfurt sozusagen ein alter Bekannter, der sich seit Jahren zu Wort meldet. Er beantragt ebenfalls, VW-Vorstand und Aufsichtsrat die Entlastung zu verweigern. Eines seiner Argumente: „Die im Oktober 2015 vom damaligen Vorstand zugesagte lückenlose Aufklärung des Dieselskandals ist auch 2023 nicht durch die Verwaltung erfolgt.“

Ein weiterer Punkt: Strenger reibt sich seit Jahren an der VW-Dividende. Konkret geht es um die aus seiner Sicht geringe Differenz zwischen der Dividende für die Stammaktie und die für die Vorzugsaktie. Zum Verständnis: Weil Vorzugsaktien nicht wie Stammaktien mit einem Stimmrecht ausgestattet sind, erhalten die Inhaber von Vorzugsaktien quasi als Ausgleich eine höhere Dividende.

VW will Dividende spürbar erhöhen

VW plant in diesem Jahr 9 Euro Dividende je Stammaktie und 9,06 Euro je Vorzugsaktie auszuschütten. Das wären jeweils 30 Cent mehr als im Vorjahr. Diesem Vorschlag muss die Hauptversammlung zustimmen. Strenger fordert jedoch eine Dividende von 9,90 je Vorzugsaktie. „Die von der Verwaltung für die Vorzugsaktie vorgeschlagene Mehrdividende von nur 6 Cent gegenüber der Stammaktie ist ein völlig ungenügendes Entgelt für das fehlende Stimmrecht der Vorzugsaktien“, schreibt er in seinem Antrag.

Unter anderem um die Dividende geht es auch dem Dachverband der kritischen Aktionäre in seinem Antrag. Der Verband fordert, dass „80 Prozent der Dividende in die ökologische Transformation des Konzerns, in umweltverträgliche Alternativen in den Lieferketten, klimaverträglichere Produkte, zwangsarbeitsfreie Produkte und die Qualifizierung der Arbeitnehmenden investiert werden“.

Gegenanträge bei VW laufen wohl ins Leere

Zur Begründung heißt es: „Die Rekorddividenden, die Volkswagen in den letzten Jahren ausschüttete, gingen zulasten der Beschäftigten. Nun will Volkswagen bis 2026 allein in der Kernmarke die Kosten um zehn Milliarden Euro reduzieren, im laufenden Jahr allein sollen es vier Milliarden Euro sein.“ Volkswagen müsse sich fragen lassen, ob ein Konjunkturprogramm, „das zulasten der Arbeitnehmenden durchgeführt wird, dazu führen sollte, jedes Jahr neue Rekorde bei der Dividende zu vermelden“.

Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kann davon ausgegangen werden, dass all diese Gegenanträge ins Leere laufen. Die Ursache dafür liegt in der besonderen Aktionärsstruktur bei Volkswagen. So verfügt die Porsche-Holding SE über 53,3 Prozent der Stimmrechte. Die Holding gehört mehrheitlich den Familien Porsche und Piëch. Das Land hält 20 Prozent der Stammaktien und damit der Stimmrechte und besitzt damit eine Sperrminorität.

Schwer vorstellbar ist, dass beide Großaktionäre auf der Hauptversammlung gegen die Vorschläge des Vorstands, dazu gehört auch die Höhe der Dividende, stimmen. Ebenso schwer vorstellbar ist, dass beide Großaktionäre auf der Hauptversammlung Vorstand und Aufsichtsrat, in dem ja sowohl Vertreter der Familien als auch des Landes sitzen, die Entlastung verweigern.