Niedersachsens größter Flughafen in Langenhagen bei Hannover verzeichnet in diesem Jahr einen Anstieg der Passagierzahlen - allerdings liegen die Werte noch deutlich unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Von Januar bis Ende November wurden 4,3 Millionen Fluggäste gezählt, wie der Airport auf Anfrage mitteilte. Das ist ein Anstieg um rund 586.000 Passagiere im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Jahr 2019 hatten in der Zeit aber noch fast 6 Millionen Passagiere den Flughafen genutzt.

Weniger Menschen als gedacht steigen in Hannover in den Flieger

Ursprünglich hatte der Airport für das laufende Jahr mit 5,2 Millionen Fluggästen gerechnet, die Prognose aber bereits im Frühjahr auf 4,8 Millionen nach unten korrigiert. Gut entwickelten sich der Urlaubsverkehr und die Nachfrage nach Flügen zum Besuch von Freunden und Verwandten, hieß es damals. Schwächer laufe dagegen der Geschäftsreiseverkehr.

Fluggäste warten am Morgen im Flughafen Hannover-Langenhagen. (Archiv) © DPA Images | Moritz Frankenberg

Der Hannover Airport hat beim Frachtverkehr insgesamt zugelegt

Bundesweit hatten Flughäfen wegen Corona einen Einbruch ihres Geschäfts hinnehmen müssen. Reisebeschränkungen führten dazu, dass zeitweise kaum noch jemand in ein Flugzeug stieg.

Ausbauen konnte der Flughafen Hannover in dieser Zeit hingegen den Frachtverkehr. Bis Ende November wurden in diesem Jahr 19.850 Tonnen Luftfracht abgewickelt. Das ist gut ein Fünftel weniger als im Vorjahr, aber deutlich mehr als vor der Pandemie (plus 69 Prozent).

dpa