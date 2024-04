Braunschweig. Der bisherige Wärme-Rekord dieses Monats liegt in der Region Braunschweig-Wolfsburg. Nach dem Frost kommt der Frühsommer.

In diesem Jahr macht der April in Niedersachsen dem Begriff „Aprilwetter“ alle Ehre: An der Wetterstation Braunschweig-Thünen wurden gleich am ersten Tag des Monats 14,9 Millimeter Niederschlag gemessen - bei frischen 10,8 Grad. Fünf Tage später, am 6. April, war jedoch wieder Sommer angesagt. Das zeigt die zirka 50 Kilometer entfernt gelegene Station Helmstedt-Emmerstedt. Dort wurde eine Höchsttemperatur von 25,0 Grad gemessen. So warm wird es im April wohl nicht mehr werden - aber das ist kein Grund zum Verzagen. Der Blick auf die Prognosen macht Hoffnung.

Warm, kalt, nass, warm - in Niedersachsen herrscht „Aprilwetter“

Das sommerliche Intermezzo im April hielt einige Tage an. Doch vor einer Woche kehrte der Frost nach Niedersachsen zurück. Die Polarluft hat auch tagsüber für Abkühlung gesorgt. Das vergangene Wochenende war das bisher kühlste in Niedersachsen - wieder führt Helmstedt-Emmerstedt die Liste an: Dort wurden am Sonntag, 21. April, frostige -1,7 Grad gemessen.

Doch es gibt Chancen auf einen warmen Abschluss des Monats. Laut des 14-Tage-Trends von kachelmannwetter.de für Braunschweig etwa wird es ab dem Wochenende wieder milder. Der Trend bedient sich verschiedener Wetter- und Ensemblemodelle. Je nach Modell können am Sonntag bis zu 21 Grad erreicht werden. Aktuell bildet der Durchschnitt der Modelle jedoch eine Tendenz zu 15 Grad. Am Dienstag kommender Woche sind bis zu 24 Grad möglich.

Was ist eine Ensembleprognose? Wetter-Institutionen wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) haben eigene Prognose-Modelle. Da das Wetter ein chaotisches System ist, werden die Prognosen mit verschiedenen Ausgangsbedingungen berechnet. Aus diesen unterschiedlichen Berechnungen lässt sich anhand des Durchschnitts eine Tendenz ablesen.

Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert für den Start der kommenden Woche bundesweit Höchsttemperaturen von bis zu 20 Grad. Prognosen dieser zeitlichen Distanz sollten mit Vorsicht genossen werden. An ihnen kann sich in den kommenden Tagen noch einiges ändern - ein Trend ist jedoch klar zu erkennen. Es wird wieder wärmer in Niedersachsen und der Region Braunschweig-Wolfsburg.

So steht es um den Regen in Niedersachsen

Bis es wieder milder wird, ist für Niedersachsen Niederschlag angesagt. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wechseln sich am Dienstag tagsüber Sonne und dichte Wolken ab, östlich der Weser soll es nur wenig Regen geben.

Das Binnenland ist am Mittwoch stark bewölkt mit Schauern - in Ostniedersachsen soll es länger trocken bleiben. Am Donnerstag hingegen ist es in Niedersachsen grundsätzlich stark bewölkt mit Regen, der abends nachlässt.

