Braunschweig in Echtzeit: Wetter, Radverkehr, Parkhäuser und mehr

Echtzeitdaten werden auf dem Braunschweiger Smart-City-Dashboard ab sofort in einer interaktiven Kartenansicht angezeigt. Das neue Dashboard, erreichbar unter www.braunschweig.de/dashboard, ist außerdem für mobile Endgeräte ausgelegt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Stabsstelle „Digitalisierung, Smart City“ habe gemeinsam mit der Digitalagentur Kom-Dia, einer Tochtergesellschaft von BS Energy, das Dashboard überarbeitet und inhaltlich ausgeweitet.

Bislang waren im Dashboard die Daten der zehn im Stadtgebiet verteilten Wetterstationen sowie einzelner Wasser- und Bodensensoren abrufbar. „Nun stehen auch die Messwerte der städtischen Radverkehrs-Zählstellen und die aktuelle Parkhausbelegung zur Verfügung“, erläutert Digitalisierungsdezernent Tobias Pollmann.

Einsatz von Bodensensoren soll ausgeweitet werden

Im Bereich der Umweltdaten wurden ihm zufolge in Kooperation mit der Stadtentwässerung Braunschweig viele neue Wassersensoren angebunden, die Auskunft über den Wasserstand und die Wassertemperatur an verschiedenen Punkten der Oker liefern. Perspektivisch sollen auch die Passanten-Frequenzen in der Innenstadt integriert werden, kündigt die Stadt an. Geplant sei zudem, den Einsatz von Bodensensoren im Zusammenhang mit der Neupflanzung von Bäumen im Stadtgebiet auszuweiten.

Die Stadt habe sich zum Ziel gesetzt, im Rahmen des Smart-City-Prozesses stetig die Verfügbarkeit von Daten zu erhöhen. Unterschieden wird dabei zwischen statischen Daten wie Listen und Tabellen und dynamischen Daten wie Messwerten von Sensoren (Echtzeitdaten). Das städtische Open-Data-Portal, das direkten Zugang zu Daten der Verwaltung bietet, und das Smart-City-Dashboard seien dabei wichtige Meilensteine.

