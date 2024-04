Braunschweig. Was kommt nach dem Rekord-Wochenende? Mehr Wolken, aber noch immer angenehme Temperaturen, sagt der DWD. Die Details im Wetter-Trend.

Die Wettervorhersage für Niedersachsen lässt sich gut in einem Satz zusammenfassen: „Normales“ April-Wetter kommt zurück. Nach dem Höhenflug am Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in den nächsten Tagen regelmäßig Regen und Temperaturen unter 20 Grad Celsius – auch in der Region Braunschweig-Wolfsburg.

„Ein Tief zieht von Mittelengland über die nördliche Nordsee in die Norwegische See“, erklärt der DWD. Die zugehörige Kaltfront überquert am Dienstag Niedersachsen ostwärts. Bedeutet: „Während vorderseitig eine sehr milde und teils labil geschichtete Luft wetterbestimmend ist, fließt rückseitig mit einer westlichen Strömung kühlere Luft ein.“

Fotostrecke: Impressionen vom frühsommerlichen April-Wochenende Quedlinburg: Dackel Rudi bekommt von seinem Herrchen eine Portion Hundeeis zur Erfrischung. Ein Eiscafé in Quedlinburg bietet zwei Sorten Hundeeis für die Vierbeiner an. Zur Auswahl stehen Banane und Leberwurst. An warmen Tagen wie am Sonntag ist dies eine willkommene Abkühlung. © DPA Images | Matthias Bein Verkäuferin Anna Werner bietet ihren Kunden unter anderem auch Hundeeis an. © DPA Images | Matthias Bein Sommerwetter mitten im April lockte die Menschen auch in Wolfsburg nach draußen. Diese fünf genossen wie viele andere in den Straßencafés kühle Getränke oder Eis. © regios24 | Lars Landmann Einige wagten sich sogar schon in den Wolfsburger Allersee. © regios24 | Lars Landmann Hannover: Blick von der Kuppel des Neuen Rathauses aus auf den Maschpark mit dem Maschteich (unten) und dem Maschsee (oben). © DPA Images | Moritz Frankenberg Eine Familie läuft bei sonnigem Wetter in den Hufeisensee in der Region Hannover. © dpa | Moritz Frankenberg Eine Frau und ein Kind sitzen bei sonnigem Wetter am Ufer vom Hufeisensee in der Region Hannover. © dpa | Moritz Frankenberg Eine Gruppe junger Männer spielt bei sonnigem Wetter am Ufer vom Hufeisensee in der Region Hannover „Spikeball“. © DPA Images | Moritz Frankenberg Jork: Kirschen blühen im Alten Land. In Nordeuropas größtem Obstanbaugebiet beginnt die Obstblüte. © DPA Images | Daniel Bockwoldt Jork: Ein Apfelbaum blüht im Alten Land. In Nordeuropas größtem Obstanbaugebiet beginnt die Obstblüte. © DPA Images | Daniel Bockwoldt Jork: Kirschen blühen im Alten Land. In Nordeuropas größtem Obstanbaugebiet beginnt die Obstblüte. © DPA Images | Daniel Bockwoldt Hannover: Fahrradfahrer fahren bei sonnigem Wetter an einem blühenden Baum im Georgengarten vorbei. © DPA Images | Moritz Frankenberg Menschen sind bei sonnigem Wetter in der Herrenhäuser Allee unterwegs. © DPA Images | Moritz Frankenberg Hamburg: Menschen auf einer Parkbank genießen die angenehmen Temperaturen an der Außenalster, während auf dem Wasser ein Segelboot vorbeifährt. © DPA Images | Georg Wendt Hamburg: Spaziergänger gehen bei angenehmen Temperaturen an der Außenalster spazieren. © DPA Images | Georg Wendt Freiwillige Helfer pflanzen bei schönstem Frühlingswetter Baumsetzlinge für eine Aufforstungsaktion im Stadtforst Wernigerode in eine gerodete Waldfläche. © DPA Images | Matthias Bein Kassel: Besucherinnen und Besucher genießen im Unesco-Weltkulturerbe Bergpark Wilhelmshöhe vor dem Herkules-Denkmal das schöne Wetter. © DPA Images | Swen Pförtner 1 / 17

Während es am Dienstag im Südosten Niedersachsens noch länger trocken bleibt, ziehen in West- und Nordniedersachsen schon am Vormittag Schauer über das Land. Die Niederschläge lassen am Nachmittag von Westen aus nach. Die Temperaturen erreichen maximal 22 Grad im Wendland, an der Ems und auf den Inseln eher 14 bis 17 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest. In der Nacht zu Mittwoch bleibt es bewölkt, örtlich können Regenschauer herunterkommen. Die Tiefsttemperaturwerte bewegen sich bei 6 bis 9 Grad, im Oberharz bei 4 Grad.

Niedersachsen-Wetter in den nächsten Tagen: wechselhaft, aber mild

Der Mittwoch beginnt zunächst wechselnd bis stark bewölkt – wieder sind einzelne Schauer möglich, die erst am Nachmittag abklingen. Dann kann es vermehrt auflockern. Mit 11 bis 16 Grad wird es etwas kühler als an den Tagen zuvor, sagt der DWD. Mäßiger Wind weht aus West bis Südwest, an der Küste frischen starke Windböen auf. In der Nacht zu Donnerstag sinken die Temperaturen auf 3 bis 9 Grad. Zum Morgen hin verdichten sich die Wolken erneut: Regen ist wahrscheinlich.

Am Donnerstag ziehen dichte Regenwolken von Nordwest nach Südost. Die Höchstwerte erreichen 12 bis 16 Grad auf den Inseln, ansonsten 16 bis 19 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind. In der Nacht zu Freitag bleibt es stark bewölkt, örtlich regnet es noch etwas. Die nächtlichen Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 11 Grad.

Auch der Freitag liefert zeitweise Regen – ab dem Nachmittag soll es laut DWD im Süden Niedersachsens aber freundlicher werden: Der Niederschlag lässt nach, es lockert auf. Die Höchstwerte erreichen erneut 19 Grad.

Niedersachsen: Kurzes Hoch am Wochenende, dann sinken die Temperaturen wieder

Der 10-Tage-Trend der Wetter-Expertinnen und -Experten verrät: Am Wochenende könnten die Temperaturen tagsüber noch einmal an der 20-Grad-Marke kratzen, Regen ist eher unwahrscheinlich. Zur neuen Woche fallen die Werte allerdings deutlich: Montag und Dienstag könnte das Thermometer nur noch 15 Grad anzeigen. Auch der Niederschlag könnte dann wieder zunehmen.

