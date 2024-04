Braunschweig. Die vorläufigen Top-Temperaturen des Samstags sind da. Viele Orte in der Region Braunschweig-Harz haben einen Dekadenrekord. Ein Überblick.

Der bisher wärmste Tag des Jahres in Deutschland hat für die Region Braunschweig zahlreiche vorläufige Temperaturrekorde gebracht. So warm wie am Samstag war es an einem 6. April seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in vielen Beritten noch nie. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wurden in Braunschweig 24,5 Grad gemessen. Das ist ein Grad mehr als der bisherige Bestwert am 6. April 1961. Übrigens: Der wärmste Tag im April in Braunschweig war der 21. April 1968, damals gab es 29,8 Grad.

Auch interessant

Auch im Harz gibt es einige Orte mit neuen vorläufigen Dekadenrekorden: Um gleich drei Grad wurde am heutigen Samstag der Bisher-Rekord in Bad Harzburg übertroffen. Lag der bisherige Spitzenwert bei 22,5 Grad, brachte der neue Top-Wert 25,5 Grad. Bad Harzburg – einer der wärmsten Orte in unserer Region am 6. April 2024. Auch in Wernigerode hat sich ein neuer Dekadenrekord eingestellt: Der bisherige Wert von 24,3 Grad aus dem Jahr 1953 wurde um 0,7 Grad überboten. Nun steht hier die 25,0.

Für den Brocken und Göttingen meldet der Deutsche Wetterdienst indes keine Rekordwerte. An den Brocken-Spitzenwert von 16,4 Grad am 6. April 2018 kam die Temperatur sechs Jahre später knapp nicht ran und unterbot ihn um 0,4 Grad. In Göttingen lag der Abstand sogar bei 0,6 Grad. Heute zeigte das DWD-Thermometer dort 24,1 Grad an. Der Rekord liegt bei 24,7 Grad. Und auch aus Hannover wird kein Temperaturrekord vermeldet. Heute gab es nur 24,5 Grad. Es steht weiter die 25,0 für einen 6. April.

Am Sonntag zieht der Saharastaub durch Niedersachsen

Föneffekte und eine südliche Strömung im Harz hätten heute dort mitgeholfen an den Top-Temperaturen, teilt der DWD auf Nachfrage mit. Über Nacht werde die Konzentration des Saharastaubs in unserer Region zunehmen, so dass am Sonntag voraussichtlich keine neuen Dekadenrekorde fallen werden. Fallen wird stattdessen wohl ein bisschen Niederschlag im südöstlichen Niedersachsen, so die Prognose. Die Temperatur wird sich bei 23 bis 24 Grad einpendeln.

Bei allen Temperaturwerten handelt es sich, so der DWD, zunächst um vorläufig ermittelte Messwerte, die noch einer Qualitätsprüfung unterzogen werden müssen. Eine Veröffentlichung der offiziellen Rekordwerte erfolgt frühestens im Laufe der kommenden Woche. Der vorläufige Spitzenwert des 6. April 2024 in Deutschland liegt übrigens bei 30,1 Grad und wurde in Baden-Württemberg in der Gemeinde Ohlsbach im Ortenaukreis gemessen.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen: