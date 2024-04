Braunschweig. Laut vorläufigen Daten unterschritt ein Ort im Harz die 20,0-Marke in der Nacht zu Sonntag nicht. Dies kam seit Aufzeichnungsbeginn in Deutschland so früh noch nie vor.

Nachdem es am Samstag mehrere Dekaden-Temperaturrekorde gegeben hat, sorgte das Wetter auch am Sonntag für außergewöhnliche Werte. Zwar kamen die Tageshöchsttemperaturen nicht an die Gradzahlen von Samstag ran, doch besonders für diese frühe Zeit im Jahr sind sie allemal. Braunschweig erreichte am Sonntag in der Spitze 23,4 Grad, knapp ein Grad weniger als am Samstag. In Bad Harzburg waren es 23,3 Grad, etwa zwei Grad weniger als am Vortag. Und in Wernigerode wurden es 24,0 Grad, ein Grad weniger als der am Samstag aufgestellte Dekadenrekord. Wärmster Ort der Region war Quedlinburg mit 25,2 Grad – 0,7 Grad unter dem Dekadenrekord von Samstag.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Die Stadt im Ostharz sorgte allerdings für einen vorläufigen deutschlandweiten Rekord: Wie der Deutsche Wetterdienst und Kachelmannwetter einstimmig mitteilen, war es dort in der Nacht zu Sonntag mindestens 20,0 Grad warm. Dies bedeutet: Die Stadt hat den vorläufigen Rekord inne, die Kommune in Deutschland zu sein mit der frühesten Tropennacht des Jahres seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Meterologen verstehen unter einer Tropennacht eine Nacht, in der die niedrigste Lufttemperatur zwischen 18 und 6 Uhr nicht unter 20,0 Grad fällt. Der Wert von 20,0 Grad ist vorläufig, in den nächsten Tagen werden die eingegangenen Temperaturen noch einmal überprüft.

Auch interessant

Aprilscherze aus der Region Braunschweig: Diese gab es 2024 Von Stefan Lienert

Rekordtemperaturen am ersten April-Wochenende auch in der Nacht

Zu diesem Rekord hätten Föneffekte geführt, heißt es von den Meteorologen. In Braunschweig etwa kühlte es in der Nacht zu Sonntag auf 13,9 Grad ab. In Wernigerode waren es hingegen in der Nacht 18,7 Grad im Minimum, in Bad Harzburg 19,2 Grad.

Am Montag könnte es an der Oker wieder bis zu 23 Grad geben, Regen in unserer Region zum Wochenstart tagsüber nicht in Sicht. Bis Mittwoch kühlt es sich langsam wieder ab auf etwa 13 Grad, ehe die Temperaturen zum Wochenende hin wieder langsam steigen.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen: