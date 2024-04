Braunschweig. Okerbus, Stahlgitter, Social-Club: In unserer Übersicht stellen wir mehrere Aprilscherze vor. Kennen Sie die Beispiele schon?

Das Brauchtum, Menschen mit einem Scherz in den April zu schicken, ist seit Jahrzehnten sehr beliebt. Auch wenn der Aprilscherz in Zeiten der Fake News, die durch das Internet geistern, mittlerweile rar geworden ist, haben wir in diesem Jahr doch drei Scherze aus unserer Region gefunden. Der Überblick.

Der Okerbus – eine Idee des Verkehrsverbunds Region Braunschweig

Mit der Erfindung des Okerbusses hat der Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB) den April begrüßt: Ein besonders umweltfreundliches Verkehrsmittel, wie das Unternehmen schreibt, denn beim Einstieg in den Okerbus würden alle Fahrgäste ihr eigenes Paddel bekommen und so beim Busantrieb mithelfen. Dabei gelte: Wer ordentlich mitpaddelt, zahlt nur die Hälfte. Nach exklusiver „Planung“ des VRB solle dieses Verkehrsmittel einmal täglich zwischen der Okertalsperre und Müden, wo der Fluss in die Aller mündet, unterwegs sein und diverse Haltestellen am Okerufer ansteuern.

Aus Salzgitter wird Stahlgitter – Stadt Salzgitter kooperiert mit der Salzgitter AG

Neue Namen oder Kooperationen sind Klassiker bei Aprilscherzen. Im vergangenen Jahr verkündeten Braunschweig und Hannover eine Städtepartnerschaft, der legendäre „Voltswagen“ sorgte 2021 verfrüht für Furore. Nun also die Salzgitter AG und die Stadt Salzgitter: „Aufgrund der tiefen Verbundenheit haben die Stadt Salzgitter und die Salzgitter AG gemeinsam beschlossen, den Namen der Stadt in ,Stahlgitter‘ zu ändern“, heißt es in dem Pressetext. Das erste Ortsschild sei bereits feierlich eingeweiht worden.

Jusos Braunschweig werden zum Social-Club

Die in diesem Jahr ebenfalls auf den 1. April fallende Cannabis-Legalisierung nahmen die Jusos zum Schwerpunkt ihres Aprilscherzes: „Ab dem 1. Juli wollen wir als Anbauvereinigung (Social Club) gemeinnützig, legal und kontrolliert Cannabis für den Eigenbedarf anbauen“, heißt es. Die Treffen seien wöchentlich mittwochs um 18.30 Uhr.

Die allermeisten Ideen bleiben bei Aprilscherzen. Doch gelegentlich werden sie in die Tat umgesetzt. Prominentestes jüngstes Beispiel: Das Smartphone-Spiel Pokémon Go, das auf einem Aprilscherz von Google Maps basiert. Ob in den nächsten Jahren daher doch ein Okerbus in unserer Region umherfährt...?

