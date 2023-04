April, April: Braunschweig und Hannover verkünden Partnerschaft

Das Fußball-Derby Braunschweig gegen Hannover ist noch gar nicht so lange her – und schon lebt die Rivalität der beiden Städte im Netz wieder auf. Am Samstagvormittag verkündeten die Städte Braunschweig und Hannover in den sozialen Medien, dass sie nun eine Partnerschaft verbinde. Hannover twitterte: „Es wächst zusammen, was zusammengehört und örtlich nur durch den Landkreis Peine getrennt wird: Hannover und Braunschweig werden Partnerstädte.“ Doch diese Botschaft ist klar ein Aprilscherz.

+++News+++ Es wächst zusammen, was zusammengehört und örtlich nur durch den Landkreis Peine getrennt ist: @hannover und Braunschweig werden Partnerstädte: pic.twitter.com/0s8wUHXjmU — Stadt Braunschweig (@Stadt_BS) April 1, 2023

Bürgermeister von Braunschweig und Hannover machen einen Aprilscherz

In einem Video sieht man, wie Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum und sein Hannoveraner Kollege Belit Onay freundschaftlich Hände schütteln. „Ein historischer Moment“, sagt Onay im Video, „Braunschweig wird unsere Partnerstadt!“ Außerdem empfiehlt er: „Statten sie dieser tollen Stadt einmal einen Besuch ab.“ Man solle die „kulturellen Eigenheiten“ Braunschweigs kennenlernen.

Dieser Aprilscherz kommt bei den Usern an. „Ich liebe den 1. April“, kommentiert eine Userin unter den Tweet der Stadt Braunschweig. „Über sowas mach man keine Witze“, ist ein Gedanke, den User öfter äußern, etwa bei Facebook.

