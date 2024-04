Braunschweig. In der Region Braunschweig-Wolfsburg erwarten uns sommerliche Temperaturen. Doch Saharastaub könnte das Wetter stark beeinflussen.

Dieses Wochenende wird es in der Region Braunschweig-Wolfsburg zum ersten Mal so richtig sommerlich. Allerdings wird unsere Region, wie schon über das Osterwochenende, erneut von einer Staubwolke aus der Sahara getroffen. Wir haben bei einem Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) nachgefragt, welchen Einfluss der Saharastaub auf Südostniedersachsen haben wird.

Region Braunschweig-Wolfsburg: Staub aus der Sahara hat Einfluss auf das Wetter

Regelmäßig wehen verschiedenste Druckstrukturen Staub aus der Sahara über das Mittelmeer nach Europa und bis in die Region Braunschweig-Wolfsburg. Durch den Staub wird der Himmel bei uns großflächig von Wolken bedeckt und es wird nebelig. Die Temperaturen werden durch den Staub gedämpft, weil deutlich weniger Sonnenstrahlen die Erdoberfläche erreichen können. Bei besonders viel Staub kann es draußen auch zu Staubablagerungen kommen, etwa auf parkenden Autos.

Saharastaub besteht aus feinen Sandkörnern, die auf Lack, Scheiben und Kunststoffoberflächen Kratzer hinterlassen können (Symbolbild). © dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Saharastaub erreicht dieses Wochenende die Region Braunschweig-Wolfsburg

Laut Dennis Zdunek vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erreicht dieses Wochenende eine Welle an Saharastaub unsere Region. Durch einen sich öffnenden Wärmesektor wird der Staub über das Mittelmeer erst über Portugal und Spanien geweht. Dieser bewegt sich dann Richtung Norden und erstreckt sich über die Nordsee bis nach Südnorwegen und Schweden.

Die Ausläufe der Staubwolke treffen auch auf die Region Braunschweig-Wolfsburg, der Hauptteil der Wolke zieht zunächst glücklicherweise westlich an uns vorbei. Am Samstag erwartet uns also noch ein teilweise klarer Himmel und Temperaturen bis zu 25 Grad. Am Sonntag trifft der Staub aus der Sahara Braunschweig und das Umland doch etwas stärker. Der Staub lagert sich vor allem in den höheren Atmosphärenschichten ab und sorgt für einen weitestgehend bedeckten Himmel. Die Temperaturen sinken dementsprechend und erreichen nur noch maximal 22 Grad.

