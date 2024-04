Wolfsburg. Nur noch bis Montag um 17 Uhr bietet der VfL Wolfsburg Mystery-Tickets für den Bochum-Kick an. Mit Glück erhalten die Käufer exklusive Plätze.

Das gab es noch nie beim VfL Wolfsburg: Für das Bundesligaspiel gegen den VfL Bochum am Samstag, 20. April, um 15.30 Uhr bietet der Fußball-Erstligist sogenannte Mystery-Tickets an. Sie kosten 19,45 Euro. 1945 Tickets, eine Hommage an das Gründungsjahr des Vereins, gebe das Kontingent im Wölfeshop, dem Online-Ticketshop des Vereins, her, so der VfL Wolfsburg. Der Kauf dieser Karten ist mit etwas Nervenkitzel verbunden, denn die Käufer wissen erst später, wo genau sie sitzen werden bei dem Bundesliga-Kick. Die Plätze werden zugelost.

Doch es gibt schon jetzt eine gute Nachricht: Einen finanziellen Verlust werden die Erwerber der Tickets nicht machen. Pro Ticket sei eine Mindestersparnis von 11,55 Euro garantiert, teilt der Verein mit. Dazu kommt: In der Verlosung sind auch ganz besondere Plätze. Zum Beispiel in der Loge, im Vip-Bereich oder bei Stadionsprecher Georg Poetzsch. So lassen sich sogar mit etwas Glück bis zu 380 Euro sparen. Und: Manche Mystery-Ticket-Käufer dürfen sich auch über Sondergewinne oder eine Überraschung am Sitzplatz freuen, heißt es vom Verein.

Mystery-Tickets: Aktion geht bis Montag um 17 Uhr

Die Interessenten können bis zu vier Karten im Online-Shop erwerben, brauchen dafür jedoch einen Account. Gastbestellungen seien nicht möglich, heißt es auf der Seite des Fußball-Erstligisten. Seit Dienstag um 9.45 Uhr ist das Angebot freigeschaltet. Verkaufsende ist am Montag, 8. April, um 17 Uhr. Also auch während des Spiels am Sonntag zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach können Karten erworben werden.

Natürlich gibt es für das Spiel gegen Bochum auch klassische Tickets im Verkauf. Stehplätze zum Beispiel kosten bis zu 15 Euro und sind nicht Teil der Mystery-Aktion. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die allermeisten Inhaber der Mystery-Tickets auf der Haupttribüne oder der Gegengeraden Platz nehmen werden.

