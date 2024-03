Hodenhagen. Spektakuläre Fahrgeschäfte und süßer tierischer Nachwuchs: Der Freizeitpark in der Lüneburger Heide hat in diesem Jahr viel Neues zu bieten.

In eine besondere Saison wird der Serengeti-Park Hodenhagen, mit 220 Hektar größter Safari-Park Europas, am Samstag, 16. März, starten. Zum einen wird der Park in diesem Jahr 50 Jahre alt, zum anderen sind nach der Hochwasserkatastrophe vom Jahreswechsel noch immer viele Kräfte im Einsatz und helfen, dass die Eröffnung pünktlich stattfinden wird. „Dem Einsatz der Helfer von THW, Feuerwehr, DLRG, Landwirten und vieler Bürger sowie unserer Mitarbeiter ist es zu verdanken, dass wir unsere Tiere retten und die größten Teile des Parks vor den Wassermassen schützen konnten“, erklärt Inhaber und Geschäftsführer Fabrizio Sepe. 1500 wilde und exotische Tiere und mehr als 40 Fahrgeschäfte und Shows sind auf dem Gelände zu erleben.

Der Serengeti-Park in Hodenhagen stand zwischenzeitlich bis zu 80 Zentimeter unter Wasser. © dpa | Philipp Schulze/dpa

Nashornbaby Kilombo ist der jüngste Neuzugang im Serengeti-Park, seit dem 2. März auf der Welt

Inmitten der arbeitsamen Zeit hat Breitmaulnashornkuh Kianga dem Team des Parks eine besondere Freude bereitet: Sie brachte am 2. März den kleinen Bullen Kilombo zur Welt. „Unser 54. Nashornbaby – ein schöneres Geschenk zum Beginn des 50. Jubiläums kann es kaum geben. Wir sind stolz auf die Erfolge unserer Breitmaulnashorn-Zucht, da die südlichen Breitmaulnashörner als ‚potentiell gefährdet‘ eingestuft sind.“, so Sepe. Der Park könne durch seine weitläufigen Flächen und der naturnahen und artgerechten Haltung europaweit mit Abstand die besten Zuchterfolge bei Breitmaulnashörnern überhaupt vorweisen. Der quietschfidele Nashornbulle wird in den Osterferien noch nicht für Besucher zu sehen sein, da er noch mit Mama Kianga in der warmen Kinderstube bleiben wird. Aber seine beiden Halbgeschwister, die knapp sechs Monate alte Fabiana und die am 7. November geborene Amara werden in der weitläufigen Anlage im März erstmals beim Erkunden und Toben zu beobachten sein.

Nashornbaby Kilombo mit Mama Kianga im Serengeti-Park. © Serengeti-Park | Asta Knoth

Neben den Nashornbabys und vielen anderen Jungtieren wartet der Serengeti-Park in seiner Jubiläumssaison mit einer ganzen Reihe actionreicher und einmaliger Neuheiten sowie neuen Tierarten auf! So werden in Hodenhagen nun auch Kordofan-Giraffen zu sehen sein. Giraffen an sich gelten ebenso als gefährdete Art. Die spezielle Unterart der Kordofan-Giraffe ist deutlich stärker in ihrem Bestand bedroht, es leben nur noch etwa 2000 Tiere in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet im zentralen Afrika. Die Kordofan-Giraffe gilt als „vom Aussterben bedroht“. Deutschlandweit lebt diese seltene Unterart bisher nur in zwei weiteren zoologischen Einrichtungen.

Goldlöwenäffchen sind eine Neuheit in der Dschungel-Safari

In der Dschungel-Safari gibt es mit Goldkopflöwenäffchen eine neue Primatenart zu entdecken. Die stark gefährdeten Löwenäffchen sind die größten Vertreter der Krallenaffen. Sie stammen aus den Regenwäldern Brasiliens, die durch Abholzungen immer weiter zerstört werden. In der Abenteuer-Safari gibt es eine Vielzahl neuer, zum Teil einmaliger Attraktionen.

Serengeti-Park: Das sind die Preise für die Saison 2024

Zur großen Geburtstagsfeier zum 50-Jährigen vom 24. bis 26. Mai wird die langersehnte Eröffnung des Achterbahn-Prototypen Gozimba stattfinden. Die eigens für den Park entworfene Bahn ist eine absolute Weltneuheit. Wer an dem Wochenende an der Kasse gratuliert, bekommt 50 Prozent auf das reguläre Tagesticket. Höhepunkt am Freitag- und Samstagabend ist eine fulminante LED- und Lasershow.

Ein Safaribus steht vor dem Haupteingang zum Serengeti-Park Hodenhagen. © dpa | Holger Hollemann

Aber auch zum Saisonstart gibt es schon neue Highlights zu erleben. In dem Rundfahrgeschäft Samburu Moto beispielsweise kommen Abenteurer ab einer Körpergröße von 90 Zentimetern schon so richtig in Fahrt. Und: Zum anstehenden Osterfest bietet der Park allen Kindern bis 12 Jahren ein Ostergeschenk: Jedes Kind, das an der Kasse ein Ei – ganz gleich ob Schokoladen-Ei, Deko-Ei oder einfaches Hühnerei – vorzeigt, bekommt am Ostersonntag freien Eintritt.

Normalpreis-Karten kosten für Besucher ab 13 Jahren 46,50 Euro und für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren 36,50 Euro. Die Serengeti-Bus-Safari, eine einstündige geführte Bustour durch den Park, kostet 6,50 Euro. Der Park hat bis zum 3. November geöffnet.

Eine Löwengruppe aufgenommen in einem Löwengehege im Serengeti-Park. © dpa | Waltraud Grubitzsch

Alle Neuheiten der Saison 2024 im Überblick:

• Gozimba: Die Weltneuheit in luftiger Höhe. Die Besucher entscheiden, wie oft und wie schnell sie sich überschlagen.

• Samburu-Moto: Für mutige Abenteurer ab 90 Zentimetern Körpergröße geht es hier rund und über drei Meter hoch hinaus.

• Shark-Attack: Nur für Übernachtungsgäste. Mit bis zu 65 Kilometern pro Stunde wird es auf dem See so richtig wild! Adrenalin pur für echte Abenteurer.

• Amphibien-Safari: Die neue Vip-Safari über Land und auf dem Wasser.

• U-Boot-Safari: Einmalig in Deutschland. Im Körper des Semi-U-Bootes entdecken die Fahrgäste fabelhafte Unterwasser-Wesen.

• Extinct-Safari: Ausgestorbene Tiere (Lehrpfad).

• Panorama-Trail: Zu Fuß über die Serengeti-Safari bis nach Europa (Aussichtspunkt).

• Löwenäffchen: Die stark gefährdeten Löwenäffchen sind die größten Vertreter der Krallenaffen. Sie stammen aus den Regenwäldern Brasiliens.

• Kordofan-Giraffen: Die sehr seltene Giraffenunterart gibt es bisher nur in zwei Zoos in Deutschland. Kordofan-Giraffen sind vom Aussterben bedroht. Wann genau sie im Serengeti-Park ankommen, hängt von vielen Tierwohl-Faktoren ab.

