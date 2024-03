Harz. Eine einzigartige Attraktion im Harz für Wanderer und Naturfreunde: die Teufelsmauer. Wir haben alle wichtigsten Fragen zum Naturerlebnis beantwortet.

Wer im Harz am Wandern interessiert ist, wird früher oder später irgendwann auf die Teufelsmauer stoßen. Neben dem Blauen See und den Höhlenwohnungen Langenstein ist sie eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten im Harz. Die beeindruckende Felsformation ist eine beliebte Attraktion im Mittelgebirge, auch weil sie so eine unglaubliche Szenerie darstellt. Ob als Spot für Instagram-Fotos, Ursprung zahlreicher Mythen und Legenden, Kulisse für ein Heavy-Metal-Festival oder als Wanderroute: die Teufelsmauer hat für Jeden etwas zu bieten. Wir haben die wichtigsten Fragen zur Natur-Attraktion beantwortet:

Wandern in Niedersachsen: Wo ist die Teufelsmauer im Harz?

Die Teufelsmauer befindet sich in Sachsen-Anhalt im Landkreis Harz. Sie ist etwa 20 Kilometer lang und verläuft von Ballenstedt über Rieder und Weddersleben bis nach Blankenburg.

Warum heißt die Teufelsmauer so?

Eine Vielzahl von Sagen ranken sich um die eindrucksvolle Felsformation. Glaubt man den Geschichten, sollen Gott und der Teufel sich einst im Harz die Welt aufgeteilt haben. Dabei sollte der Teufel Luzifer alles, das an Land behalten dürfen, um das herum er eine Mauer bis zum Morgengrauen errichten könne. Fast hatte er sein Werk vollbracht, da krähte in der Ferne ein Hahn und der Teufel dachte, die Nacht war zu Ende. Wütend zerschlug er den Großteil seiner Mauer. In Wahrheit war aber lediglich eine Bäuerin aus Timmenrode gestolpert, während sie ihren Hahn im Korb zum Markt trug.

Wie kommt man am besten zur Teufelsmauer im Harz?

Da die Teufelsmauer sehr lang ist, gibt es nicht den einen Weg zur Attraktion zu gelangen. Je nach Bedarf und Möglichkeit können Interessierte also mit dem Auto, dem Bus, dem Fahrrad anreisen.

Gibt es eine Stempelstelle der Harzer Wandernadel bei der Teufelsmauer?

Ja, es gibt mehrere Stempelstellen der Harzer Wandernadel an der Teufelsmauer. Das sind unter anderem die Stempelstelle 188 Teufelsmauer Weddersleben und die Stempelstelle 74 Hamburger Wappen. Beide befinden sich an der wunderschönen Attraktion.

Welche Filme wurden an der Teufelsmauer gedreht?

An der Teufelsmauer im Harz wurden bereits eine Vielzahl von Filmen gedreht. Dazu gehören zum Beispiel „Bibi & Tina: Voll verhext“, „Der Medicus“ und „Black Death“ mit Hollywood Star Sean Bean. Das sind nur einige von den Filmen, die sich die Harzer Felsformation als Kulisse ausgesucht haben.

Welche Spots der Teufelsmauer sollte man unbedingt gesehen haben?

Ein besonders spektakulärer Abschnitt der Teufelsmauer liegt zwischen Weddersleben und Neinstedt. Hier reihen sich beeindruckende Felsen aneinander. Auch das Hamburger Wappen sollte man sich nicht entgehen lassen. Drei Felsnadeln erinnern hier an die Flagge der Hansestadt. Weiterhin spannend ist das Teufelsloch, eine Höhle am Hamburger Wappen.

