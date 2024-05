Osterode. Seltenes Phänomen: Harz Kurier-Leser und Facebooknutzer fotografieren das Naturschauspiel. Was man zu dem Tornado wissen muss

Facebooknutzer Torsten Habich hat ihn über dem Sösestausee fotografiert und fragt: „Kann das sein?“. Dazu zeigt er das Foto eines Funnels über dem Harz. Ihm folgen mehrere Nutzer, die von unterschiedlichen Stellen aus das Wetterphänomen beobachtet und fotografiert haben.

Am Sonntagabend gegen 18 Uhr etwa fegte der Funnel über den Harz. Torsten Habich hat sein Bild vom Eleonorenblick über den Sösestausee Richtung Osterode fotografiert. Wo genau das Wetterphänomen auftrat, kann er nicht einschätzen.

In Südniedersachsen: Windhose von verschiedenen Orten aus zu sehen

Gesehen wurde der Wirbel auch bei Eisdorf, Förste, Dorste und von Hattorf aus. Über Hattorf hat Facebooknutzerin Jasmin Riefling das Ereignis fotografiert. Auch bis nach Göttingen fiel den Menschen das Wetterereignis auf. So wurde es auch am Seeburger See am Sonntagnachmittag fotografiert. „In der Facebook-Gruppe „Sturmjäger Kassel“ hat Mario Zeschik verschiedene Fotos von Gruppenmitgliedern unter der Überschrift „Funnel oder Tornado auch in Südniedersachsen“ gepostet“, schreibt das Göttinger Tageblatt dazu. Weiter heißt es beim Göttinger Tageblatt: „ ‚Bodenkontakt kann aktuell weder bestätigt noch dementiert werden. Die Kondensation geht allerdings relativ weit runter..‘ “ Die Fotos, welche unter „Sturmjäger Kassel“ veröffentlicht wurden, entstanden Zeschik zufolge im Großraum Göttingen/Osterode.“

Auch beim Kranzreiten in Förste stahl der Funnel den Pferden kurzzeitig die Show.

Tornado auch an der deutsch-tschechischen Grenze gesehen

Wie die Bild-Zeitung berichtet, fegte ein Tornado am Sonntagnachmittag über die Region bei Aussig nahe der deutsch-tschechischen Grenze. Mehrere Autofahrer filmten das Wetterereignis aus dem Auto heraus.

Ein Funnel oder eine Trichterwolke ist eine Windhose, die den Boden nicht berührt, wohingegen ein Tornado bis zum Erdboden reicht.

Eventuelle Schäden durch den Funnel waren der Polizei am Sonntagabend nicht bekannt.

Hier ist unsere Bildergalerie zu dem seltenen Wetterereignis:

Auch interessant

Wetter im Harz Bildergalerie: Das sind die Fotos vom Tornado im Harz Von Kirsten Buchwald

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen: