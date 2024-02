Halberstadt. Der Harz hat für Naturbegeisterte so einige besondere Spots zu bieten. Dazu gehören auch die zauberhaften Hobbithöhlen in Langenstein.

Im Harz gibt es eine ganze Reihe von außergewöhnlichen Attraktionen, die Natur- und Geschichtsfreunde begeistern können. Dazu zählt zum Beispiel der Blaue See bei Hüttenrode, der sich gerade in den Sozialen Netzwerken einer großen Beliebtheit erfreut. Ein weiterer Top-Spot sind die Höhlenwohnungen Langenstein in Sachsen-Anhalt. Hier fühlt man sich, als sei man direkt ins Auenland gewandert. Wir haben alle wichtigen Fragen zu der Harz-Attraktion beantwortet:

Wandern im Harz: Wo sind die Höhlenwohnungen Langenstein?

Die zauberhaften Wohnungen, die so sehr an den Hobbit oder Herr der Ringer erinnern, liegen im Harz bei Halberstadt in Sachsen-Anhalt. Für diese einzigartige Attraktion lohnt es sich aber durchaus, auch einen längeren Fahrtweg in Kauf zu nehmen.

Tourismus - Wie komme ich am besten zu den Höhlenwohnungen von Langenstein?

Um zu den Höhlenwohnungen zu finden, ist es am einfachsten in das Navigationsgerät folgende Adresse einzugeben: Schäferberg 23, 38895 Langenstein. Andernfalls kann man die B81 in Richtung Halberstadt benutzen und dort der Ausschilderung folgen.

Höhlenwohnung am Schäferberg.

Was ist das besondere an den Höhlenwohnungen von Langenstein?

Die Höhlenwohnungen sind ein einzigartiger Erlebnis-Spot. Einst wurden hier von jungen Landarbeiterfamilien Wohnungen in den weichen Sandstein geschlagen. Das macht die erhaltenen Wohnungen zu einem geschichtsträchtigen Zeichen einer vergangenen Kultur.

Waren die Höhlenwohnungen Langenstein bewohnt?

Tatsächlich lebten bis Anfang des 20. Jahrhunderts eine ganze Reihe von Familien in den kleinen Wohnungen. Wann die ersten Wohnungen in den Sandstein geschlagen wurden, ist heute leider nicht mehr bekannt. Es wird jedoch vermutet, dass sie bereits aus der germanischen Siedlungszeit stammen.

Kann man die Höhlenwohnungen im Harz besuchen?

Ja, fünf der Wohnungen können Harz-Interessierte besuchen. Das ist vor allem dem Einsatz des Vereins Langensteiner Höhlenwohnungen zu verdanken. Die Besichtigung ist eigenständig möglich oder als Teil einer Führung.

Blick in die Wohnstube der Schmidthöhle.

Wann sind die Höhlenwohnungen bei Halberstadt geöffnet?

Je nach Witterung sind die Höhlenwohnungen zwischen 9 und 17 Uhr aufgeschlossen und frei zugänglich für Besucher. Man muss sich vorher nicht anmelden.

Gibt es Führungen bei den Höhlenwohnungen?

Wem das einfache Bestaunen und Fotografieren der kuriosen Höhlenwohnungen im Harz nicht genügt, der kann sich auch für Führungen der Stadt Halberstadt anmelden. Dies ist allerdings erst ab zehn Personen möglich. Der Preis beträgt dabei 2 Euro pro Teilnehmer. Mehr Informationen zu dem Angebot gibt es auf der Webseite der Stadt Halberstadt.

Höhlenwohnungen im Harz: Was sind überhaupt Hobbits?

Hobbits oder Halblinge sind Fantasiegeschöpfe in den Romanen von J. R. R. Tolkien. Die Kreaturen sind lediglich 60 bis 120 Zentimeter groß und sind dafür bekannt, ihre Wohnungen in Hügel zu bauen. Daher liegt die Assoziationen mit den Höhlenwohnungen im Harz so nah. Besonders bekannt sind die Geschöpfe aus den Herr-der-Ringe-Filmen.

