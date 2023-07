Härter als der Harz erlaubt: Das Rockharz 2023 ist gestartet

Es ist wieder so weit: Das Rockharz Festival hat seine Tore für die Fans geöffnet. Bis einschließlich Samstag spielen rund 60 Bands alle denkbaren Richtungen lauter Musik in Ballenstedt am Harz. Death Metal, Power Metal, Thrash Metal – für jeden Liebhaber brutaler Gitarren ist etwas dabei. In diesem Jahr feiert das Open-Air das 30. Jahr seines Bestehens: Ein Grund für unsere Zeitung, das Event aus der Nähe zu betrachten.

Das Rockharz 2023 ist gestartet: Für die nächsten vier Tage gibt's eine Menge Heavy Metal auf die Ohren in Ballenstedt im Harz. Foto: Kevin Kulke / FMN

Mittwoch: Der erste Tag auf dem Rockharz Openair in Ballenstedt

Es war ein bisschen ein Geheimnis, wem am Ende die Ehre gebühren würde, das Rockharz zu eröffnen. Auf der offiziellen Running Order, also dem Spielplan der Bands, stand lediglich „Würdiger Auftakt“. Das hätte alles bedeuten können – auf dem legendären Wacken Open Air – dem Mekka aller Metalfans – fällt dieser Job beispielsweise traditionsgemäß dem Musikzug der freiwilligen Feuerwehr vor Ort zu. Im Harz hat man sich für das Jubiläums-Festival aber anders entschieden.

Es ist Eric Fish persönlich, der das Rockharz 2023 eröffnet. Der Frontmann der legendären Folkmetal-Band Subway to Sally aus Potsdam gibt mit seiner Solotour „Eric Fish and Friends“ den Auftakt. Und zwar zusammen mit Hansi Kürsch, dem Sänger der bei Metallern ebenso berühmten Band Blind Guardian: „Ihr kennt uns: Wir sind ‚Würdiger Auftakt‘!“, scherzt Fish auf der Bühne. So beginnt das Rockharz 2023 etwas unerwartet mit Singer-Songwriter-Sound, als mit Heavy Metal.

Eric Fish and Friends: Eric Fish (links) von Subway to Sally und Hansi Kürsch von Blind Guardian eröffnen zusammen das Rockharz 2023 in Ballenstedt. Foto: Kevin Kulke / FMN

Von Köln bis in den Harz für‘s Festival

Den Anschluss machen die Kneipenterroristen aus Hamburg. Deren Musik passt vom Klang und vom Inhalt schon eher in die Vorstellung eines Metalfestivals: Es geht maßgeblich um den massenhaften Konsum von Alkohol und alles drumherum. Sex, Drugs und Rock‘n‘Roll eben. Aber so ist das auf Metalfesten bisweilen öfters: Wenn man genau hinblickt, wird man überrascht. Folk-Sound statt Gitarrengeschrammel, und bunte Outfits statt schwarzer Szene-Uniform: Ein Festival ist eben auch bei Metallern vor allem eine Party und so mancher lebt das aus. Hawaiihemden, Tierkostüme und lustige Hüte sind die Farbtupfer in dem Meer aus Nieten, schwarzen Bandshirts und Armeestiefeln.

Es muss nicht immer schwarz in schwarz sein, auf Metalfestivals. Foto: Kevin Kulke / FMN

Der Fantasie sind zu solchen Anlässen keine Grenzen gesetzt. Simon Brüggeshemke ist aus der Gegend um Osnabrück in den Harz gekommen – zum Auftakt trägt er einen mit Bandpatches verzierten Frottee-Bademantel. Metal geht auch in kleidsam. Schon seit 2014 kommt der 30-Jährige jedes Jahr nach Ballenstedt: „Mir ist das in der Ausbildung empfohlen worden. Das sollte ein richtig geiles Festival sein: Also bin ich hingefahren – und tue das seitdem jedes Jahr.“ Für seine Begleiterinnen Maria Fuchs aus Köln und Julia Dick aus Bonn ist es hingegen das erste Mal auf dem Rockharz.

Ihre Mission am ersten Tag: Eines der limitierten T-Shirts ergattern. Diese werden jedes Jahr neu designt und verkauft. Wer eines haben möchte, muss sich gedulden. Am frühen Nachmittag ist die Schlange am Merchandisestand schon gute hundert Meter lang. Auch das gehört auf Festivals dazu: anstehen.

Metalfans Julia Dick (links), Maria Fuchs und Simon Brüggeshemke in der Schlange vor dem offiziellen T-Shirtstand am ersten Tag: Wer eines der limitierten Rockharz-Shirts haben will, muss warten. Foto: Kevin Kulke / FMN

Metal als Kunst in Ballenstedt

Eine der Besonderheiten auf dem Rockharz 2023 ist die Kunstausstellung auf dem Festivalgelände. Drei Künstler stellen dort ihre Werke aus, die alle eine Verbindung zur Metalszene haben. Zum Beispiel als Gemälde berühmter Persönlichkeiten wie Ozzy Osbourne oder Lemmy Kilmister oder Albencover. Die Ästhetik des Heavy Metal kann hier bestaunt und auch gekauft werden. Diese ist zwar oft ziemlich blutrünstig, aber das muss sie auch sein, um zur Musik zu passen.

Metal ist Musik und Musik ist Kunst: Auf dem Rockharz Festival stellen dieses Jahr drei Künstler ihre Werke aus, die so mancher Fan vielleicht von den Covern bekannter Alben kennt. Foto: Kevin Kulke / FMN

