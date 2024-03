Harpstedt. Durch gleich zwei Kollisionen starb ein 27-Jähriger. Bei Osnabrück sorgte ein Paar für Ärger in einer Bank. Der Blaulicht-Überblick.

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 1 im Landkreis Oldenburg ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden in der Nacht zum Sonntag schwer verletzt. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem Auto zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener in Höhe Harpstedt auf ein vorausfahrendes Auto auf, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und blieben auf dem Überholfahrstreifen stehen.

Kurz darauf prallte ein 51-Jähriger mit seinem Auto in die beiden Unfallfahrzeuge. Durch den Aufprall erlitt der 27-Jährige tödliche Verletzungen. Der 38 Jahre alte Fahrer des am ersten Unfall beteiligten Fahrzeugs, sein 33 Jahre alter Beifahrer sowie der 51-Jährige wurden schwer verletzt. Ein Notarzt, mehrere Rettungswagen und die Feuerwehr waren vor Ort. Die Schwerverletzten kamen in Krankenhäuser.

Die Autobahn 1 wurde ab der Anschlussstelle Wildeshausen-West in Fahrtrichtung Bremen für neun Stunden voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 50.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden die drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Kreis Aurich: Motorradfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Aurich schwer verletzt worden. Ein 24 Jahre alter Autofahrer wollte am Sonntag in Wiesmoor auf eine Bundesstraße abbiegen und übersah den Motorradfahrer, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kollision überschlug sich das Zweirad, der 62 Jahre alte Motorradfahrer blieb mit schweren Verletzungen auf der Straße liegen. Er kam in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb nach Polizeiangaben unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Bohmte: Paar bedroht Bankmitarbeiter und leistet Widerstand bei Festnahme

Wegen einer Abbuchung vom eigenen Konto hat ein Paar Mitarbeitende in einer Bank bedroht und bei der anschließenden Festnahme Widerstand geleistet. Wie die Polizei in Osnabrück am Sonntag mitteilte, eskalierte am Freitagmorgen ein Einsatz in einer Bank-Filiale in Bohmte.

Eine 54 Jahre alte Frau und ihr ein Jahr älterer Ehemann wiesen die Angestellten auf die Abbuchung eines Geldbetrags von ihrem Konto hin. Als die Mitarbeitenden daraufhin erklärten, dass sich das Ehepaar mit dem Empfänger der Abbuchung auseinandersetzen muss, „zeigten diese sich uneinsichtig und wurden zunehmend aggressiver“, wie es in der Mitteilung der Polizei hieß.

Die Frau und der Mann weigerten sich demnach, die Bank zu verlassen und der Polizei gegenüber Angaben zu ihrer Identität zu machen. Das Paar wurde zu Boden gebracht und gefesselt und dabei leicht verletzt, wie die Polizeiinspektion Osnabrück mitteilte. Wegen des Verdachts der Bedrohung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurden Strafverfahren eingeleitet.

Zwei Schwerverletzte bei Motorradunfall in Lilienthal

Bei einem Unfall in Lilienthal (Landkreis Osterholz) sind ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin schwer verletzt worden. Der 63-Jährige und seine 61-jährige Mitfahrerin überholten am Samstagmittag auf einer Landstraße ein vor ihnen fahrendes Auto, wie die Polizei mitteilte. Beim Wiedereinscheren verlor der Mann anschließend alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Motorrad, woraufhin sich das Fahrzeug mehrfach überschlug. Beide Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 5000 Euro.

