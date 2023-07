Lange Schlangen im Heide Park umgehen: Dann lohnt sich ein Besuch

Bis zu 15.000 Menschen besuchen täglich den Heide-Park in Soltau. Da kann es schon mal zu langen Wartezeiten an den beliebtesten Attraktionen wie Colossos, Flug der Dämonen oder Krake kommen. Wir haben uns Statistiken angeschaut, die sich mit Wartezeiten an den Fahrgeschäften beschäftigen und auch zeigen, an welchen Tagen sich ein Besuch am meisten lohnt. Außerdem noch dieser Tipp: In seiner App zeigt der Heide-Park in Echtzeit die Wartezeiten.

Colossos ist die beliebteste Achterbahn im Heide-Park in Soltau. Für eine Fahrt stehen die Menschen durchschnittlich etwa 30 Minuten an. Foto: Heide-Park / Unbekannt

Nach Angaben der Seiten Wartezeiten.app und Queue-Times, die sich mit diesem Thema befassen, gab es im Jahr 2022 die durchschnittlich längsten Wartezeit bei Colossos (32 beziehungsweise 30 Minuten). Der zweite Platz und damit das zweitbeliebteste Fahrgeschäft ist der Flug der Dämonen (25 beziehungsweise 24 Minuten). Auf Rang drei liegt Krake (22 beziehungsweise 24 Minuten).

Der Flug der Dämonen ist die Attraktion mit der zweitlängsten Wartezeit. Foto: Heide-Park Resort / Unbekannt

Wann ist am wenigsten los im Heide-Park?

Die durchschnittlich längsten Wartezeiten im Hinblick auf die Monate gab es in den Sommerferien-Monaten Juli und August, aber auch beim mehrtägigen Halloween-Event im Oktober. Am wenigsten war im September los. Die längsten Wartezeiten gab es in den Abendstunden während der Halloween-Tage.

Die Halloween-Tage im Oktober gehören zu den besucherstärksten während der gesamten Saison. Foto: Unbekannt / Heide-Park Resort

Die am meisten frequentierten Wochentage sind Samstag und Sonntag, am Freitag ist – weil dann in der Regel keine Schulklassen kommen – am wenigsten los. Wer also Zeit sparen wollte, suchte sich einen Freitag im September aus. Hier war durchschnittlich mit Abstand am wenigsten los. Der 16. September gehörte auch zu den Tagen des Jahres 2022 mit dem geringsten Besucherlevel. Am meisten los war am Dienstag, 2. August, und zu Halloween am Montag, 30. Oktober.

