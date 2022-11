Osteroder Firma mit Innovationspreis ausgezeichnet

Die Gewinner des 20. Innovationspreises des Landkreises Göttingen stehen fest. In drei Kategorien wurden mehrere Unternehmen im Deutschen Theater vor knapp 400 Gästen gekürt. Auch zwei Firmen aus dem Altkreis Osterode waren darunter.

In der Kategorie „Unternehmen über 20 Mitarbeiter/Innen“ setzte sich die Flügel GmbH aus Osterode am Harz gegen die Konkurrenz durch. Ihre Innovation, welche die Jury überzeugte, ist ein autarkes Gerät zur Messung von Umweltbedingungen und der Borkenkäferpopulation. Über einen Pheromondispenser werden bei Bedarf Lockstoffe abgegeben. Darüber hinaus könne mit dem Gerät grundlegende Forschung zu Lock-, Verwirr- oder Ablenkstoffen durchgeführt werden, da deren Wirksamkeit durch das System detailliert beobachtet werden könne, wie die Jury in ihrer Bewertung bekannt gab.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde die MID Solution GmbH aus Gittelde. In der Kategorie „Unternehmen bis 20 Mitarbeiter/Innen“ gewann die Firma um Manfred Hellmich und Wolfgang Pilster den zweiten Platz. Die Kernkompetenz des Unternehmens liege in der Metallisierung von komplexen Leiterbahnsystemen auf Kunststoffbauelementen, so die Jury. Das Unternehmen habe ein neuartiges Verfahren zur strukturierten Metallisierung von Kunststoffen und Keramiken entwickelt, loben die Jurorinnen und Juroren des Innovationspreises.

Landrat erfreut über hohe Beteiligung

Der Innovationspreis feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Landrat Marcel Riethig (SPD) zeigte sich erfreut über die hohe Zahl der Anmeldungen zum Wettbewerb: „Dies zeigt, dass Südniedersachsen eine Aufsteigerregion ist und die Unternehmen auch in Krisenzeiten Mut und Unternehmungsgeist besitzen. Der Innovationspreis des Landkreises Göttingen ist das Schaufenster für Kreativität und Tatkraft unserer Region.“

Insgesamt hatten sich 122 Unternehmen und Initiativen aus dem Kreis auf den Innovationspreis beworben. Aus dem Altkreis Osterode und dem Oberharz hatten sich zehn Firmen am Wettbewerb beteiligt. Das Osteroder Regionalmanagement Mekom gehörte zu den Sponsoren der Preisverleihung, welche von der WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH organisiert worden war.

Die Preisverleihung stand unter dem Motto „Auf den Punkt gebracht“. Die Preise in drei Kategorien waren mit jeweils 3.000 Euro für den ersten Platz und je 2.000 Euro und 1.000 Euro für die Zweit- und Drittplatzierten dotiert.

Mehr Informationen zu den Teilnehmern und den Gewinnern: https://www.wrg-goettingen.de/inno/innovationspreis-2022/wettbewerb