Innovationspreis: 10 Bewerber aus Osterode und Oberharz dabei

Innovative Ideen aus Südniedersachsen: Am heutigen Donnerstag wird der Innovationspreis 2022 im Deutschen Theater in Göttingen verliehen.

Auf den Punkt gebracht – Unter diesem Motto hat die Wirtschaftsförderung Region Göttingen (WRG) in diesem Jahr zur Teilnahme beim Innovationspreis aufgerufen. 122 Unternehmerinnen und Unternehmer, Gründerinnen und Gründer folgten diesem Aufruf – darunter auch acht aus dem Altkreis Osterode sowie zwei aus dem Oberharz.

Zwischen Februar und Mai hatten Unternehmen Zeit, sich mit ihren innovativen Ideen zu bewerben. Heute ab 18 Uhr ist es soweit: Im Deutschen Theater in Göttingen werden die Preisträger gekürt. Hier sind die regionalen Bewerbungen noch einmal im Überblick:

Gründerin Denis Hahn mit dem „Summersaver“

Den Sommer retten soll die Innovation der gebürtigen Scharzfelderin Denise Hahn: Sie entwickelte einen Anti-Wundreib-Stick. Aufgetragen auf betroffene Stellen soll er das Wundreiben verhindern, wenn im kurzen Sommer-Outfit nackte Hautpartien, zum Beispiel an den Oberschenkeln, aufeinander reiben. Zwar lebt die Jungunternehmerin inzwischen in Hannover. In Herzberg, wo sie aufgewachsen ist, beschäftigt sie aber ein Lager-Team.

„Youth Goes Out“ mit dem „Fokus Café“

Ein Café, ein Begegnungsort, ehrenamtlich gestaltet von Jugendlichen für Jugendliche und für alle Menschen in Bad Lauterberg – Das ist das partizipative Konzept, mit dem eine Gruppe junger Menschen unterstützt durch verschiedene kirchliche Einrichtungen und Sponsoren, unter anderem den EC Südharz, dem ehemaligen Café Trüter in Bad Lauterberg wieder Leben einhauchen und vor allem beim Innovationspreis punkten will. Immer im Blick: die Jugendarbeit. Jugendlichen soll durch die Verantwortung, selbst Gastgebende zu sein, zu persönlichem Wachstum verholfen werden.

Langlebige Messer aus dem Messerlabor in Förste

Scharfe Klingen, außergewöhnliche Griffe, jedes Stück ein Unikat: Mit der Bewerbung für den Innovationspreis möchten Jannik Knabe und Hendrik Nagel ihr Messerlabor in Förste bekannter machen und ihre langlebigen Messer somit in die Küchen von möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern der Region bringen. Die Innovation liegt im Fertigungsprozess: Durch die teilweise automatisch ablaufenden Prozesse werden Arbeiten deutlich reduziert, was zu fairen Preisen führen soll.

Begegnung im „Movement“ in Bad Lauterberg

Gastronomie, Kultur, Events, Begegnung und vor allem Sport zusammenbringen – Das möchte Investorin Melanie Biniara mit dem „Movement“ in Bad Lauterberg und damit beim Innovationspreis punkten. Der Standort ist ideal: Im Bad Lauterberger Kurhaus mitten im Kurpark. Generationsübergreifend sollen Menschen in der Lifestyle-Location zusammenkommen, um Sport zu treiben und Gemeinschaft zu pflegen.

Buchhandlung Moller

Große Kultur in kleine Städte und vor allem in kleine Köpfe bringen möchte Susanne Kinne mit ihrem vierköpfigen Team in der Buchhandlung Moller in Bad Lauterberg. Ein besonderes Konzept aus Beratung, Sonderaktionen und den sogenannten Buchwichteln, dem Markenzeichen der Buchhandlung, soll dabei helfen. So will das Team gleichzeitig dem Abwärtstrend der Branche entgegenwirken und ein Beispiel für andere Buchhandlungen sein.

Entwicklungshilfe nach dem „Osteroder Modell“

Mit dem „Osteroder Modell“, einer bundesweit einmaligen Zusammenarbeit von Schule, Kommune und Zivilgesellschaft im Rahmen einer Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe mit den Menschen aus Kaolack/Senegal vor dem Hintergrund der „Agenda 2030“, geht die Elhadj-Diouf-Foundation ins Rennen um den Innovationspreis. Sie fördert gemeinsam mit den afrikanischen Partnern Bildungseinrichtungen und bildet Juniorbotschafter aus, die ihre Erfahrungen aus dem Schüleraustausch den nachfolgenden Klassen weitergeben.

„TR4P“ , das smarte Monitoringsystem der Flügel GmbH

Eine Wetterstation, die auch Borkenkäfer fängt, sie zählt, giftfrei tötet und alle Daten direkt auswertet und in Echtzeit übermittelt – das ist die „TR4P“, die Innovation, mit der das Osteroder Unternehmen Flügel ins Rennen um den Innovationspreis geht. Entwickelt hat die Technik Daniel Grosch im Rahmen seiner Dissertation am Institut für Organische Chemie der TU Clausthal. Innovativ an der smarten Borkenkäferfalle ist vor allem, die nach bedarf steuerbare Abgabe der Lockstoffe für die kleinen Käfer und Datenübermittlung in Echtzeit. Letzteres soll die Zeit verkürzen, mit der künftig auf Schadereignisse durch den Borkenkäfer reagiert werden kann.

MID-Solutions aus Gittelde

Mit gleich zwei Innovation bewirbt sich das Gittelder Unternehmen MID Solutions. Im Projekt „c3tech – Schieferfassade zur Solarthermie“ sollen brachliegende senkrechte Gebäudeflächen mithilfe neuartig hergestellter Kollektormodule für die Nutzung von Solarthermie verfügbar gemacht werden. Der Clou: Die Module, die zum großen teil aus recycelten Rohstoffen hergestellt werden, sollen optisch kaum von der Fassade zu unterscheiden sein und deutlich günstiger sein als bisher am Markt erhältliche Solarthermiekollektoren.

Mit einem neuartigen Verfahren zur strukturierten Metallisierung von Kunststoffen und Keramiken, dem sogenannten „NanoMID-Verfahren“, hat das Unternehmen eine zweite Bewerbung am Start. Das Verfahren soll es ermöglichen, auf beliebigen Kunststoff- und Keramikbauteilen leitfähige, metallische Strukturen aufzubringen – Minimaler Einsatz, maximale Leistung.

Der höchste Holzturm

Als höchster Holzturm Deutschlands soll er ein zeitgemäßes bundeslandverbindendes Wahrzeichen im Harz mit überregionaler Strahlkraft werden – Der Harzturm auf Torfhaus. Doch nicht der touristische Aspekt, vielmehr die innovative Optik sollen beim Innovationspreis ziehen: der Turm soll sich einfügen in den Harz als Bergwald und in die Magie der Mythen, die sich um den Brocken ranken. Die äußere Geometrie ergibt sich daher aus Pentagonen, die um eine Achse rotieren und denen das magische Pentagramm zugrunde liegt. Zugleich imitiert die rund 65 Meter hohe, hölzerne Turmschraube einen hohlen, drehwüchsigen Baumstamm.

Virtueller Schutzzaun nach dem Vorbild der Natur

Bionische, also von der Natur inspirierte, Algorithmen sind das Spezialgebiet der Firma „IngB RT&S“ aus Clausthal-Zellerfeld. Sie hat nun einen neuartigen virtuellen Schutzzaun entwickelt, der unabhängig von der Beleuchtung, Informationen aus beliebigen Szenen extrahieren kann. Inspiriert wurde die Technik vom Auge des Wirbeltieres. Sie kann in vielen Bereich zum Einsatz kommen, zum Beispiel beim autonomen Fahren, bei Mensch-Maschinen-Interaktionen und im Bereich der Zellstrukturanalyse.

Der Preis wird in drei Kategorien vergeben. In diesem Jahr wird außerdem ein Publikumspreis vergeben, der vom Mekom Regionalmanagement in Osterode in Höhe von 2.000 Euro gestiftet wird. Zusätzlich verleiht das Niedersächsische Umweltministerium den landesweiten„Klima-Innovationspreis Niedersachsen“.