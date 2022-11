Volkstrauertag im Bereich Osterode: Überblick der Veranstaltungen

Zum Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft aller Völker und Nationen finden am Sonntag, dem 13. November, in verschiedenen Orten des Altkreises zahlreiche Veranstaltungen statt.

Der Volkstrauertag wird in diesem Jahr besonders unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine begangen. „Die Handreichung über den Gräbern und die Mahnung zum Frieden ist daher aktueller denn je“, so Osterodes Bürgermeister Jens Augat, der alle Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme an den Gedenkveranstaltungen aufruft.

Osterode

11.30 Uhr Gedenkfeier auf dem Ehrenfriedhof am Gedenkstein, Scheerenberger Straße. Die Gedenkreden halten Bürgermeister Jens Augat sowie Pastorin Johanna Friedlein im Beisein von Schülerinnen und Schülern der Hauptschule Neustädter Tor. Musikalisch begleitet wird die Gedenkveranstaltung vom Posaunenchor der Kreuzkirche.

Marke

11 Uhr Gottesdienst, anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Dorste

10.45 Uhr Gottesdienst, 11.20 Uhr Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Dorster Kirchhof.

Die Freiwillige Feuerwehr Dorste trifft sich um 10.30 Uhr im Gerätehaus zum anschließenden Kirchgang.

Lerbach

9.30 Uhr Gottesdienst in der Lerbacher Kirche, anschließend Kranzniederlegung an den Gedenksteinen und Platten vor der Kirche.

Förste/Nienstedt

Der Ortsrat Förste lädt anlässlich des Volkstrauertages alle zum gemeinsamen Kirchgang mit anschließender Gedenkveranstaltung am Ehrenmal in Nienstedt und Förste ein. Treffpunkt der Förster Vereine und Verbände ist um 9 Uhr an der Verwaltungsaußenstelle. Die Nienstedter Vereine und Verbände treffen sich ebenfalls um 9 Uhr am Feuerwehrhaus in Nienstedt.

9.30 Uhr Gottesdienst in der St. Martin-Kirche in Nienstedt, anschließend Kranzniederlegung an den Ehrenmälern in Nienstedt und Förste.

LaPeKa

11 Uhr Gottesdienst in der St. Simon- und Judas-Kirche Lasfelde, 12 Uhr Feierstunden am Gedenkstein Lasfelde.

Freiheit

11.15 Uhr Gedenkveranstaltung am Ehrenmal auf den Freiheiter Höhen.

Schwiegershausen

Die Gedenkfeier und die Kranzniederlegung zum Volkstrauertag finden um 9 Uhr am Ehrenmal auf dem Friedhof Schwiegershausen statt. Alle Vereine und Verbände sind zur herzlichen Teilnahme eingeladen.

Riefensbeek-Kamschlacken

14 Uhr Andacht in der Kapelle, anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Herzberg und Ortsteile

Die Mitglieder der Herzberger Schützengesellschaft versammeln sich am Sonntag, um 10.50 Uhr am Ehrenmal Juessee zur Teilnahme an der Gedenkfeier zum Volkstrauertag in Uniform.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Ortsgruppe Herzberg, veranstaltet die jeweiligen Gedenkfeiern für die Toten der beiden Weltkriege an den Ehrenmalen der Stadt Herzberg und der Ortsteile. Die Einwohner der Stadt Herzberg am Harz sowie die Mitglieder der Vereine und Verbände werden gebeten, an den Gottesdiensten und den sich anschließenden Gedenkfeiern an den Ehrenmalen teilzunehmen. Folgende Programmabläufe sind vorgesehen:

Herzberg: 9.30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst der Nicolaikirchengemeinde und der Christus-Kirchengemeinde in der Nicolai-Kirche, 10.30 Uhr Gottesdienst in der kath. Kirche, 10.50 Uhr Versammlung am Ehrenmal am Juessee, 11 Uhr Gedenkfeier mit anschließender Kranzniederlegung.

Lonau: 11 Uhr Gottesdienst in der Friedhofskapelle, anschließend gemeinsamer Gang zum Ehrenmal auf dem Friedhof, Gedenkfeier mit anschl. Kranzniederlegung.

Pöhlde: 10 Uhr Gottesdienst in der Kirche, anschließend gemeinsamer Gang zum Ehrenmal, Gedenkfeier mit anschl. Kranzniederlegung.

Scharzfeld: 9.30 Uhr Gottesdienst in der St.-Thomas-Kirche Scharzfeld, 11 Uhr Gedenkfeier mit Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Friedhof.

Sieber: 11 Uhr Gottesdienst und Gedenkfeier in der Kirche, anschließend gemeinsamer Gang zum Ehrenmal in Sieber mit Kranzniederlegung

Samtgemeinde Hattorf

Die Einwohnerinnen und Einwohner der Samtgemeinde Hattorf am Harz, die Gemeinderäte sowie die Mitglieder der Vereine und Verbände im Bereich der Samtgemeinde werden gebeten, an den Gottesdiensten und den sich anschließenden Gedenkfeiern an den Ehrenmalen teilzunehmen. Die Gottesdienste finden wie folgt statt:

Hattorf: 10 Uhr

Hörden: 10.45 Uhr

Elbingerode: 9.30 Uhr

Der Hattorfer Gemeinderat und die Vereine und Verbände treffen sich um 9.30 Uhr am Weißen Roß um am Gottesdienst teilzunehmen. Im Anschluss an den Gottesdienst findet am Ehrenmal die Gedenkfeier statt.

Die Mitglieder der Hördener Vereine, Verbände und der Gemeinderat treffen sich um 10.30 Uhr an der ehemaligen Gaststätte Hördener Krug, um von dort geschlossen am Gottesdienst teilzunehmen. Anschließend findet eine Gedenkfeier am Ehrenmal statt.

Die Mitglieder der Elbingeröder Vereine, Verbände und der Gemeinderat treffen sich um 9.15 Uhr am Feuerwehrhaus, um von dort aus geschlossen zum Gottesdienst zu gehen. Unter Mitwirkung des Männergesangvereines findet anschließend eine Gedenkfeier am Ehrenmal statt.

Die Mitglieder der Reservistenkameradschaft Hörden am Harz treffen sich um 10.30 Uhr vor dem ehemaligen Hördener Krug zum gemeinsamen Besuch des Gottesdienstes am Volkstrauertag in der Kirche St. Nicolai. Anschließend findet die Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Hördener Friedhof statt.

Die Vereine und Verbände von Wulften treffen sich zum gemeinsamen Kirchgang um 9 Uhr auf dem Anger.

Barbis

Der SoVD Barbis und die Arbeitsgemeinschaft der Barbiser Vereine laden zur Gedenkfeier und Kranzniederlegung am Ehrenmal in Barbis um 11 Uhr ein. Die Ansprache hält der Bürgermeister Rolf Lange, die Andacht der Prädikant Marcus Warlich. Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Barbis begleitet die Feier musikalisch.

Bad Sachsa

In Bad Sachsa findet der Gottesdienst zum Volkstrauertag um 10 Uhr in der St. Nikolaikirche Bad Sachsa statt. Ihn bereitet die AG Gottesdienst zusammen mit Pastor Ebenauer und dem Organisten Ulrich Feldmann vor, auch Vertreter der Neuapostolischen Gemeinde sind erstmals in der Vorbereitung und Gestaltung mit dabei.

Gemeinde Walkenried

In jedem Ort der Gemeinde Walkenried findet zum Volkstrauertag ein Gottesdienst statt. Die Vertreter der Vereine der Gemeinde Walkenried sind eingeladen an diesem Tag gemeinsam mit dem Ortsbürgermeister der Kriegstoten und den Opfern von Gewaltherrschaft aller Nationen zu gedenken. Anschließend findet eine gemeinsame Kranzniederlegung statt. Zu folgenden Zeiten beginnen die Gottesdienste: Walkenried 10.30 Uhr, Wieda und Zorge jeweils 11 Uhr.