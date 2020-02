Sturmtief „Sabine“ hat den Harz erreicht

Harz. Das Sturmtief „Sabine“ hat auch den Harz erreicht. Allein die Polizei Goslar zählte innerhalb des frühen Abends am Sonntag, 9. Februar, über 20 Einsätze auf Grund des Sturmgeschehens. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, unnötige Fahrten im Pkw zu vermeiden. Bei umstürzenden Bäumen herrscht Lebensgefahr! Der Busverkehr im gesamten Oberharz ist eingestellt worden. Auch im Stadtgebiet Goslar wird ab 19 Uhr am Sonntag der Busverkehr eingestellt.Der Landkreis Goslar berichtet über einen Schulausfall am Montag, 10.Februar, an allen allgemein- und berufsbildenden Schulen. Dies umfasse auch die Grund- und Förderschulen des Kreises.

