Sturmtief „Sabine“: Unterricht im Kreis Göttingen fällt aus

Osterode. Das Sturmtief „Sabine“ erreichte im Laufe des Sonntags auch den Südharz. Am Montag fällt der Unterricht an allen Schulen im Landkreis Göttingen aus.

Das Sturmtief „Sabine“ erreichte im Laufe des Sonntags auch den Südharz. Wie der Landkreis am Abend mitteilte, fällt der Unterricht an allen Schulen im Kreis Göttingen am Montag, 10. Februar, als Vorsichtsmaßnahme aufgrund des Sturms aus. Es findet keine Schülerbeförderung statt.

Sturmschäden in Osterode und Herzberg

Umgerissene Bäume blockierten am Sonntagnachmittag die B498 zwischen Goslar/Oker und Clausthal/Altenau in beide Richtungen, teilte die Polizei in Goslar am Sonntag per Twitter mit. Die Feuerwehren, Straßenmeistereien sowie der Landkreis seien im Einsatz. Im weiteren Verlauf wurde die B498 auch zwischen Altenau und Romkerhalle gesperrt. Auch aus den Orten Osterode und Herzberg wurden Sturmschäden und Behinderungen gemeldet, berichtet die Deutsche Presseagentur.

Der Deutsche Wetterdienst warnte auch für den Bereich Osterode vor Orkanböen mit Geschwindigkeiten zwischen 100 km/h und 120 km/h bis Montagmorgen gegen 6 Uhr.

Die Polizei Goslar zählte bis zum frühen Sonntagabend über 20 Einsätze auf Grund des Sturmgeschehens. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, unnötige Fahrten im Pkw zu vermeiden.

Situation im Landkreis Northeim

Wie die Kreisfeuerwehr mitteilte, sorgte das Orkantief auch für Einsätze der Feuerwehren im Kreis Northeim. Umgestürzte Bäume beschäftigten bis Stand am Abend die Wehren aus Echte und dem Raum Bodenfelde. Die Feuerwehren Northeim und Höckelheim mussten außerdem aufgrund von herabstürzenden Dachziegeln ausrücken. dpa