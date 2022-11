Bürgergeld-Streit: Merz für Anhebung der Hartz-4-Sätze

Eigentlich soll alles ganz schnell gehen. So wünscht es sich zumindest die Bundesregierung: Am Donnerstag wird im Bundestag über die geplante Einführung des Bürgergelds und damit das Ende von Hartz IV abgestimmt. Durch die Regierungsmehrheit scheint eine Zustimmung zu der Gesetzesänderung als sicher. Danach könnte – sofern auch der Bundesrat zustimmt – mit Hochdruck an der Umstellung gearbeitet werden. Doch genau hier könnte es schwierig werden, denn die Union droht damit, das Bürgergeld im Bundesrat zu blockieren.

Lesen Sie dazu: Scheitert das Bürgergeld am Nein der Union?

"Das Bürgergeld in der jetzigen Form ist ein Fehler, und deswegen können wir dem als Freistaat Sachsen auch nicht zustimmen", hatte etwa der sächsische CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer zuletzt betont. Ähnlich meldeten sich in den vergangenen Tagen der CSU-Chef Markus Söder und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz zu Wort. Letzterer will nun "ein bisschen Schärfe aus dieser Diskussion" herausnehmen, wie er am Sonntag in den ARD-"Tagesthemen" betonte.

Streit ums Bürgergeld: Friedrich Merz für Erhöhung der Hartz-IV-Sätze

Dazu bietet er der Bundesregierung die Unterstützung der Union an, um die Hartz-IV-Regelsätze anzuheben. Das, so Merz, wolle er dem Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vorschlagen, um noch in dieser Woche einen entsprechenden Beschluss im Bundestag zu fassen. "Und dann müssen wir uns über diesen Systemwechsel unterhalten, der mit diesem sogenannten Bürgergeld vorgenommen wird", so der CDU-Chef weiter.

Zuletzt war die Bundesregierung im festgefahrenen Streit um die Bürgergeld-Einführung auf die Union zugegangen und hatte kleinere Änderungen an dem Gesetzesentwurf vorgelegt. CDU und CSU gingen diese jedoch nicht weit genug.

Sie stören sich derzeit vor allem daran, dass beim Hartz-IV-Nachfolger im ersten halben Jahr des Bezugs keine Sanktionen verhängt werden sollen. Zudem kritisiert die Oppositionspartei die geplante Karenzzeit: In den ersten zwei Jahren des Bürgergeld-Bezugs sollen höhere Vermögensgrenzen gelten und die Miete unabhängig von der Wohnungsgröße übernommen werden.

Im Streit um das geplante Bürgergeld schlägt CDU-Chef Friedrich Merz vor, die Hartz-IV-Sätze anzuheben. Foto: Michael Kappeler / dpa

Union: "Grundsatz des Forderns und Förderns aufgehoben"

Damit werde der Grundsatz des Forderns und Förderns aufgehoben, so der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt, gegenüber der "Augsburger Allgemeinen". Doch auch die geplante Erhöhung der Regelsätze hatte in der Union für Kritik gesorgt. So behauptete der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wiederholt, durch die Einführung des Bürgergelds könnte es dazu kommen, dass Arbeitslose mehr Geld bekämen als Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten.

Dass diese Behauptung nur in Extremfällen zutrifft, haben inzwischen verschiedene Berechnungen gezeigt. In der Regel, darin sind sich die meisten Expertinnen und Experten einig, haben Menschen mit einem Job in Deutschland mehr Geld als Arbeitslose.

CSU-Chef Söder kritisierte geplante Erhöhung der Regelsätze

Nun will der Merz aber genau in dem Punkt auf die Regierungskoalition zugehen, der dem CSU-Chef scheinbar ein Dorn im Auge ist. Eine Reaktion aus Bayern dazu liegt bisher nicht vor. Auch dazu, wie hoch eine mögliche Anhebung der Hartz-IV-Sätze aussehen könnte, gibt es vonseiten der Union bisher keine Informationen.

Die Bundesregierung plant mit der Einführung des Bürgergeldes eine Anhebung der monatlichen Bezüge um 53 Euro auf insgesamt 502 Euro. Andreas Audretsch, Fraktionsvize der Grünen im Bundestag, warf der Union im Streit um das Bürgergeld zuletzt "Schäbigkeit" vor.

"Wir haben als Ampel unseren Gesetzentwurf zum Bürgergeld angepasst, haben auf Kritik reagiert und sind mit ausgestreckter Hand auf die Union zugegangen", sagte Audretsch unserer Redaktion. "Die Union reagiert darauf mit weiteren Fake News und einem Wettbewerb der Schäbigkeit." Die Union sei sich nicht zu schade, für ihre Kampagne schamlos falsche Zahlen und Grafiken aus AfD-nahen Zeitungen zu kopieren, so der Grüne.

Streit um das Bürgergeld droht Einführung zu verzögern

Sollte es nicht zu einer Einigung zwischen Union und Regierung kommen, könnten CDU und CSU das Gesetz im Bundesrat blockieren. Dort soll nach derzeitigem Stand (7. November) am 25. November über die nötigen Gesetzesänderungen abgestimmt werden.

Sollte es zu einer solchen Blockade kommen, würde der Streit an den gemeinsamen Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat gehen. In diesem Fall scheint es fraglich, ob die geplante Einführung des Bürgergeldes zum 1. Januar 2023 noch umsetzbar wäre. (nfz/dpa)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.