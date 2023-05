Stau auf dem Weg zu Braunschweigs Liederfest „Klasse! Wir singen“

Am Rande des Liederfestes „Klasse! Wir singen“ in der VW-Halle ist es am Freitag und Samstag zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr gekommen. Die Polizei regelte den Verkehr daher an der Theodor-Heuss-Straße Ecke Eisenbütteler Straße am Samstag zeitweise mit mehreren Fahrzeugen aus zwei Dienststellen.

Hintergrund ist das Liederfest, das in mehreren Veranstaltungen Tausende Schülerinnen und Schüler und ihre Familien über den Tag hinweg in die VW-Halle zieht. In den Vorjahren sei eine Regelung des Verkehrs bereits im Vorfeld durch die Polizei veranlasst worden, sagt Gerd-Peter Münden, Initiator von „Klasse! Wir singen“. Dies sei in diesem Jahr nicht der Fall gewesen. „Es kam zu wahnsinnigen Staus und Kinder kamen viel zu spät“, so Münden.

Auch am Sonntag geht das Liederfest weiter und es könnte zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen und somit Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen. Die Polizei werde situationsabhängig reagieren, teilte eine Sprecherin mit.

