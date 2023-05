Lechner-Figuren kommen zurück nach Braunschweig

Christel Lechners Figurengruppe „Reise nach Jerusalem“ im Jahr 2017 am Bohlweg in Braunschweig.

Drei Mal waren sie schon in Braunschweig, nun kommen sie zum vierten Mal: die „Alltagsmenschen“ von Christel und Laura Lechner. Man könnte fast sagen: alte Bekannte, schon lange vermisst. Via Facebook kündigen die beiden Künstlerinnen an, dass bald wieder rund 50 lebensgroße Betonskulpturen an etwa 15 Standorten zu finden sein werden. Am 10. Juli soll es soweit sein – und dann bis Oktober. Partner sind die Braunschweiger Galerie Jaeschke und der Verein „Happy Rizzi House“.

„Erlebt bei einem Stadt-Spaziergang nicht nur die spannende und wechselvolle Geschichte der Stadt Braunschweig, sondern entdeckt in den mittelalterlichen Gassen und an den historischen Plätzen neue Perspektiven und werdet selber Teil dieser außergewöhnlichen Kunstausstellung“, schreiben Christel und Laura Lechner.

Christel Lechner und ihre Tochter Laura arbeiten gemeinsam an den Figuren

Wo auch immer die Lechner-Figuren in Europa auftauchen – sie sind stets eine Attraktion, ein beliebtes Fotomotiv, immer auch Grund für ein Lächeln und willkommenes „Hindernis“. Mal halten sie ein Schwätzchen oder sitzen gemütlich mitten in der Fußgängerzone, mal trifft man sie leicht bekleidet im Park oder auch in der Einkaufspassage am gedeckten Tisch.

Seit 1996 erschafft Christel Lechner die Skulpturen, seit 2004 auch gemeinsam mit ihrer Tochter Laura Lechner. Ihre Arbeitsaufteilung beschreiben sie so: Laura Lechner konzipiere einzelne Skulpturen und Skulpturengruppen malerisch, Christel Lechner erarbeite Vorstudien und modelliere die ersten Entwürfe. Danach kümmere sich ihr kleines Team um den mehrstufigen Herstellungsprozess. Ihr Standort ist Witten in Nordrhein-Westfalen.

Vor der Braunschweiger Burgpassage soll der Fernglas-Mann stehen

Eine interaktive Karte mit den vorläufigen Standorten in Braunschweig zeigt zum Beispiel, dass auf dem Schlossplatz eine große Tafel mit speisenden Gästen aufgebaut werden soll. Für den Burgplatz sind Cowboys und Ponys angekündigt, an der Kleinen Burg ein Mann mit kurzer Hose. Am Schild erwartet die Innenstadtbesucher voraussichtlich die Figurengruppe der „Ernst des Lebens“ und auf dem Kohlmarkt die „Frau mit Pelz“ und der „Mann mit Hunden“.

Ach ja, und vor der geschlossenen Burgpassage soll der „Fernglas-Mann“ positioniert werden. Vielleicht kann er einen Ausblick auf die Zukunft der Passage erhaschen.

Christel Lechners Figurengruppe „Ernst des Lebens“ 2017 auf dem Altstadtmarkt. Foto: Florian Arnold

„Die Skulpturen laden ein, umrundet, berührt oder in Ruhe betrachtet zu werden“

Über ihre Alltagsmenschen schreiben die beiden Bildhauerinnen: „Idealisierte Schönheitsbilder sind ihnen fremd. Sie tragen Badeanzug oder Shorts, Karohemd und Schirmmütze, geben sich bis oben zugeknöpft oder ganz leger. Fast stolz zeigen sie ihre Falten und Rundungen, und vor allem ruhen sie in sich selbst.“ Die „Alltagsmenschen“ seien achtsam im Augenblick: „Bei der Arbeit. Im Moment der Muße, ganz entspannt. In der zufälligen Begegnung oder mit lächelnder Zufriedenheit.“

Ganz wichtig: „Die Skulpturen sind nahbar – sie laden ein, umrundet, berührt oder einfach in Ruhe betrachtet zu werden.“

Zurzeit sind Lechner-Figuren in Wiedenbrück und Rees in Nordrhein-Westfalen zu sehen, außerdem in Wenningstedt auf Sylt und in Fulda. Die Skulpturen wiegen etwa 80 bis 150 Kilogramm. Mineralische Farben sollen ihnen eine besondere Lebendigkeit geben und sie witterungsbeständig machen.

